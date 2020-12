L’infirmière Paula McMahon (à droite) prépare une dose du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 pour Grace Thomson (à gauche) à l’hôpital Louisa Jordan de Glasgow le 8 décembre 2020 alors que la Grande-Bretagne commence le plus grand programme de vaccination jamais organisé.

LONDRES – Une coalition d’organismes de campagne a averti que les habitants des pays à faible revenu risqueraient de rater un vaccin sûr et efficace contre le coronavirus dans les années à venir, accusant les pays plus riches de « thésauriser » plus de doses de vaccins contre Covid-19 que nécessaire.

La People’s Vaccine Alliance, une organisation comprenant Amnesty International, Global Justice Now et Oxfam, a déclaré que les pays riches avaient acheté suffisamment de doses pour vacciner leur population entière près de trois fois d’ici la fin de 2021.

Le Canada arrive en tête de liste avec suffisamment de doses pour vacciner chaque citoyen cinq fois, a déclaré le groupe. En revanche, près de 70 pays à faible revenu ne pourront vacciner qu’une personne sur 10 contre le coronavirus l’année prochaine.

Reuters a rapporté le mois dernier, citant trois sources anonymes, que le Canada était en pourparlers avec d’autres gouvernements sur un plan de don de certaines doses de Covid-19 aux pays à faible revenu.

La People’s Vaccine Alliance a cité des données collectées par la société d’information et d’analyse scientifique Airfinity pour analyser les accords conclus entre les pays et les huit principaux candidats vaccins contre les coronavirus. Le groupe a déclaré qu’il supposait que les vaccins contre le coronavirus actuellement en cours d’essais cliniques étaient tous approuvés pour utilisation.

« Personne ne devrait être empêché de se faire vacciner en raison du pays dans lequel il vit ou du montant d’argent en poche », a déclaré Anna Marriott, responsable de la politique de santé chez Oxfam, dans un communiqué.

« Mais à moins que quelque chose ne change radicalement, des milliards de personnes dans le monde ne recevront pas un vaccin sûr et efficace contre le COVID-19 dans les années à venir. »