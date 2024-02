Des nanoparticules d’or peuvent inverser les déficits cérébraux liés à la sclérose en plaques et à la maladie de Parkinson

Augmentation du rapport cérébral NAD+/NADH chez les participants à la MP et à la SEP dans les études REPAIR. (ac) Analyses intégrées prédéfinies des valeurs REPAIR-MS et REPAIR-PD du critère d’évaluation principal, (a) modification du rapport NAD+/NADH cérébral [mean change in ratio from baseline to end of study = 0.5891, + 10.4%, p = 0.0371 (paired t-test)]et critères d’évaluation secondaires, (b) modification de la fraction NAD+ et modification de la fraction NADH après plus de 12 semaines d’administration quotidienne de CNM-Au8 [mean change of NAD + fraction, 0.0093, + 1.1%, with a reciprocal change of NADH fraction, -0.0093, -1.1%; p = 0.0264 (paired t-test)]. (c) Le protocole de l’essai REPAIR-MS prévoyait un arrêt du traitement de 6 semaines après 12 semaines d’administration. Après arrêt du traitement, à la semaine 18, une dernière 31L’analyse P-MRS a montré que le rapport NAD+/NADH était revenu aux niveaux de base. Les graphiques à barres montrent la moyenne ±95 % IC ; valeurs individuelles des participants au départ (cercles bleus), à la fin de l’étude (triangles verts) et 6 semaines après le traitement (losanges noirs). Crédit: Journal de nanobiotechnologie (2023). DOI : 10.1186/s12951-023-02236-z



Les résultats des essais cliniques de phase deux menés au UT Southwestern Medical Center ont montré qu’une suspension de nanocristaux d’or prise quotidiennement par des patients atteints de sclérose en plaques (SEP) et de la maladie de Parkinson (MP) inversait de manière significative les déficits de métabolites liés à l’activité énergétique dans le cerveau et entraînait une amélioration fonctionnelle. améliorations. Les résultats, publié dans le Journal de nanobiotechnologiepourrait éventuellement aider à apporter ce traitement aux patients atteints de ces maladies et d’autres maladies neurodégénératives, selon les auteurs.

“Nous sommes prudemment optimistes quant à notre capacité à prévenir ou même à inverser certains troubles neurologiques grâce à cette stratégie”, a déclaré Peter Sguigna, MD, qui dirige l’essai actif sur la SEP et est professeur adjoint de neurologie et chercheur au Peter O’ Donnell Jr. Brain Institute à UT Southwestern.

Le bon fonctionnement du cerveau dépend d’un apport continu d’énergie aux cellules de cet organe par l’intermédiaire d’une molécule appelée adénosine triphosphate (ATP), a expliqué le Dr Sguigna. L’âge entraîne un déclin du métabolisme énergétique cérébral, évident par une diminution du rapport nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) et son partenaire, nicotinamide adénine dinucléotide + hydrogène (NADH).

Cependant, des études ont montré que dans les maladies neurodégénératives telles que la SEP, la MP et la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, cette baisse du rapport NAD+/NADH est beaucoup plus rapide et plus sévère. Des études sur des cellules, des modèles animaux et des patients humains ont suggéré que l’arrêt ou l’inversion de ce déficit énergétique pourrait entraîner un déclin plus lent, voire une guérison partielle, chez les patients atteints de maladies neurodégénératives, a déclaré le Dr Sguigna.

À cette fin, lui et ses collègues se sont associés à Clene Nanomedicine, une société développant des nanocristaux d’or pour en faire un agent thérapeutique administré par voie orale pour les maladies neurodégénératives, notamment un traitement expérimental nommé CNM-Au8. Ces nanocristaux agissent comme des catalyseurs qui améliorent le rapport NAD+/NADH, modifiant ainsi positivement le bilan énergétique des cellules cérébrales, un phénomène démontré dans des modèles cellulaires et animaux lors d’études antérieures.

Pour déterminer si CNM-Au8 atteignait sa cible chez les patients humains, les chercheurs de l’UTSW ont recruté 11 participants atteints de SEP récurrente et 13 atteints de la maladie de Parkinson pour deux essais cliniques de phase deux, REPAIR-MS et REPAIR-PD. Ces participants ont reçu une première analyse par spectroscopie par résonance magnétique cérébrale (RM) pour déterminer leur rapport NAD+/NADH de base et les niveaux d’autres molécules associées au métabolisme énergétique cellulaire. Après avoir pris une dose quotidienne de CNM-Au8 pendant 12 semaines, les tests comprenaient une deuxième spectroscopie IRM.

Ensemble, les 24 patients ont connu une augmentation moyenne de leurs ratios NAD+/NADH de 10,4 % par rapport à la valeur initiale, ce qui montre que CNM-Au8 ciblait le cerveau comme prévu. D’autres molécules énergétiques, dont l’ATP, normalisées au groupe entraînent, à la fin du traitement, un autre effet potentiellement bénéfique.

À l’aide d’une enquête validée sur les résultats fonctionnels de la maladie de Parkinson, les chercheurs ont découvert que les patients de l’étude atteints de cette maladie ont signalé une amélioration des « expériences motrices de la vie quotidienne », ce qui suggère que la prise de CNM-Au8 pourrait améliorer les symptômes fonctionnels de leur maladie. Aucun des patients n’a présenté d’effets secondaires indésirables graves liés au CNM-Au8.

Bien que ces résultats soient encourageants, des études supplémentaires sont nécessaires, a déclaré le Dr Sguigna. REPAIR-MS continuera à recruter des participants pour voir si des résultats similaires peuvent être reproduits dans la SEP progressive.

Plus d’information:

Jimin Ren et al, Preuve de l’engagement de la cible cérébrale dans la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques par la nanomédecine expérimentale CNM-Au8, dans les essais cliniques de phase 2 REPAIR, Journal de nanobiotechnologie (2023). DOI : 10.1186/s12951-023-02236-z

Fourni par le centre médical UT Southwestern