Des nanoparticules d’argent et une nouvelle méthode de détection peuvent lutter contre les biofilms résistants aux antibiotiques

Des nanoparticules d’argent, associées à un antibiotique classique et stabilisées par un polymère, agissent ensemble pour endommager les parois cellulaires des bactéries présentes dans les biofilms. Crédit : National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)



Qu’il s’agisse de préserver notre approvisionnement alimentaire ou de prévenir les infections nosocomiales, la lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques est un défi de plus en plus grand. Certaines bactéries peuvent former des biofilms, des agrégats épais de millions de cellules individuelles entourées de substances protectrices semblables à du mucus qui adhèrent facilement aux surfaces. La formation de tels biofilms est une stratégie bactérienne essentielle pour résister au traitement.

Les colonies denses et stratifiées protègent les bactéries des cellules immunitaires et réduisent l’efficacité des antiseptiques et des antibiotiques. « Une fois qu’un biofilm se forme, sa structure agit comme une barrière, ce qui rend extrêmement difficile la pénétration des médicaments et la destruction des bactéries », explique le Dr Chisato Takahashi, chercheur principal à l’Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST). L’extraordinaire résilience des biofilms a motivé les chercheurs à rechercher des solutions innovantes au-delà des antibiotiques traditionnels.

Dans leur récent article publié dans le journal Échelle nanométriqueune équipe de scientifiques de l’Institut des sciences et technologies d’Okinawa (OIST) et de l’AIST ont développé une nouvelle approche pour lutter contre les bactéries résistantes aux traitements.

Pour surmonter les lacunes des antibiotiques conventionnels, les chercheurs ont développé une nanoparticule unique qui combine plusieurs mécanismes pour tuer les bactéries.

« Nous avons encapsulé nos particules d’argent dans une coque polymère de Soluplus et l’avons infusée avec de l’azithromycine, un antibiotique. Cette stratégie d’encapsulation innovante rend la nanoparticule stable et très efficace dans son activité antimicrobienne », explique le Dr Takahashi.

Après avoir démontré la stabilité de ces nanoparticules dans une étude précédente, il était temps de tester leur efficacité. « Nous avons choisi deux bactéries bien connues qui ont tendance à provoquer des infections nosocomiales problématiques : Escherichia coli et Staphylococcus epidermidis », explique le Dr Murali Mohan Jaligam, chercheur postdoctoral à l’unité de micro/bio/nanofluidique de l’OIST et premier auteur de l’étude.

Les nanoparticules libèrent des ions argent qui perturbent la membrane cellulaire des bactéries, endommagent leur ADN et dénaturent les protéines. Crédit : Chisato Takahashi (AIST), Mohan et al. 2024, Échelle nanométrique



Ces bactéries sont connues pour former des biofilms résistants sur des surfaces telles que les cathéters et les implants chirurgicaux, ce qui entraîne des infections graves et résistantes aux traitements à l’intérieur du corps humain. Les antibiotiques agissent de manière très spécifique pour éliminer les bactéries, ce qui limite les options de traitement disponibles en cas d’infection bactérienne, une limitation qui devient particulièrement critique lorsque la résistance aux antibiotiques apparaît.

Dans ces situations, les nanoparticules de pointe peuvent surpasser les méthodes conventionnelles.

« Nos nanoparticules peuvent exercer une double action d’attaque : elles ciblent les cellules bactériennes à la fois avec des antibiotiques et des ions argent. Le polymère encapsulant assure la stabilité et empêche les nanoparticules de s’agglutiner, améliorant ainsi leur efficacité », explique le professeur Amy Shen, responsable de l’unité Micro/Bio/Nanofluidique de l’OIST.

C’est seulement en combinant de l’argent, des antibiotiques et des polymères que les chercheurs ont conféré à leurs nanoparticules ces capacités uniques de pénétrer et de perturber les biofilms bactériens.

« Ce n’est pas n’importe quelle nanoparticule qui peut faire l’affaire », ajoute le Dr Takahashi.

Les scientifiques ont utilisé un CO 2 laser pour créer les électrodes sur une feuille de polyimide et la connecter à un capteur qui mesure le changement des signaux électrochimiques au cours d’une expérience. Les résultats peuvent être transmis sans fil à l’ordinateur du chercheur. Jaligam Murali Mohan (OIST), Kazumi Toda Peters (OIST), Sensit BT par PalmSens BV, Mohan et al. 2024, Échelle nanométrique



Visualiser le succès : une nouvelle méthode de suivi en temps réel

Les chercheurs ont utilisé la microscopie électronique à balayage et des mesures de densité optique pour observer la manière dont les nanoparticules perturbent les biofilms. Bien que ces méthodes soient bien établies, elles peuvent prendre du temps et nécessiter de colorer l’échantillon avec des colorants spéciaux. Le développement d’électrodes en graphène induit par laser (LIG) a permis à l’équipe de surmonter les limitations techniques existantes.

« Nous avons créé un système d’électrodes LIG miniaturisé et très sensible capable de surveiller en temps réel l’activité bactérienne », explique le Dr Jaligam. Ces électrodes ont de grandes surfaces, ce qui donne aux bactéries une base idéale pour former des biofilms, et sont hautement conductrices, ce qui leur permet de mesurer facilement le flux de charges électriques.

Les bactéries en décomposition produisant un signal électrochimique différent de celui des bactéries intactes, l’électrode peut détecter la dégradation de la cellule bactérienne lorsque le courant électrique change. Cette méthode est plus rapide et plus précise que les méthodes traditionnelles d’évaluation de l’activité antimicrobienne et fonctionne sans coloration des bactéries.

« Notre technologie de capteur LIG offre une solution efficace, évolutive et économique pour détecter et gérer la contamination bactérienne et les biofilms », note le professeur Shen. Ces qualités ouvrent de nombreux domaines d’utilisation des électrodes, comme le dépistage du cancer. De même, les nanoparticules ont des utilisations potentielles au-delà de la lutte contre les infections contractées à l’hôpital, par exemple dans le revêtement des dispositifs médicaux pour empêcher la formation de biofilms.

« La résistance aux antibiotiques continue de représenter une menace critique pour la santé mondiale, mais des avancées comme celle-ci offrent une voie prometteuse. Notre étude montre le potentiel de la recherche collaborative et interdisciplinaire pour relever certains des défis les plus urgents et les plus complexes auxquels nous sommes actuellement confrontés en médecine moderne », déclare le professeur Shen.

Fourni par l’Institut des sciences et technologies d’Okinawa