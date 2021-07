Des nageurs décrochent des médailles à Tokyo

Le troisième jour de compétition officielle aux Jeux olympiques de Tokyo présente plus d’action dans la piscine alors que les nageurs américains – dont Katie Ledecky – cherchent à s’appuyer sur leur performance record de la journée d’ouverture dimanche.

Après avoir été exclue de toute médaille le jour 1, l’équipe des États-Unis a rebondi avec 10 médailles, dont quatre d’or.

L’action de lundi sera marquée par les compétitions par équipes masculines en gymnastique et en tir à l’arc, ainsi que les épreuves de médailles en escrime masculine et féminine. Pendant ce temps, les organisateurs olympiques surveillent de près la météo alors qu’une tempête tropicale du nom de Nepartak se dirige vers le Japon et pourrait avoir un impact sur plusieurs événements.

DERNIÈRES DE TOKYO : Inscrivez-vous à notre newsletter olympique pour obtenir un aperçu exclusif

ALERTES TEXTE OLYMPIQUE : Nous serons votre guide pour les Jeux avec le scoop intérieur envoyé directement sur votre téléphone

TOKYO — Torri Huske, la détentrice du record américain de 18 ans, a terminé quatrième, à seulement 0,01 de seconde des médailles, dans une finale pleine à craquer au 100 mètres papillon féminin lundi matin au Centre aquatique de Tokyo.

La Canadienne Margaret Macneil a remporté l’or en 55,59 secondes, suivie de la Chinoise Zhang Yufei (55,64) et de l’Australienne Emma McKeon (55,72).

Huske a terminé deuxième au virage mais a terminé en 55,73 secondes, 0,14 de seconde derrière Macneil.

Huske, qui a obtenu son diplôme le mois dernier de Yorktown High à Arlington, en Virginie, et se dirige vers Stanford à l’automne, est le seul enfant d’une mère immigrée sino-américaine et d’un père américain. Petite fille, elle détestait tellement nager dans l’eau froide qu’elle portait une combinaison de plongée jusqu’à ce qu’on lui dise qu’elle ne pouvait pas nager dedans lors de l’une de ses premières compétitions de natation.

— Christine Brennan

TOKYO — Il y a dix ans, Kevin McDowell a vaincu le cancer.

Lundi au parc marin d’Odaiba, il a affronté 43 autres triathlètes et a terminé sixième (1:45:54) – le meilleur résultat jamais enregistré pour un Américain dans un triathlon olympique.

McDowell a surmonté un départ lent au 1 500 mètres de natation pour commencer la course et était à la 47e place après la natation. Il a regagné le terrain perdu dans la portion vélo (40 kilomètres), lorsqu’il est resté avec le groupe et a exécuté une transition en douceur pour entrer dans la dernière étape, une course de 10 kilomètres, en quatrième position.

Au troisième tour de course, le joueur de 28 ans était passé deuxième – et a également fait preuve d’un esprit sportif de qualité, partageant une bouteille d’eau avec un concurrent belge dans la foulée. Il a chuté à la cinquième place au cours du tour de 2,5 kilomètres suivant et a finalement terminé sixième dans l’épreuve remportée par le Norvégien Kristian Blummenfelt. Le Britannique Alex Yee a remporté l’argent et le Néo-Zélandais Hayden Wilde le bronze. Son compatriote Morgan Pearson a terminé 42e (1:52:05).

–Chris Bumbaca

Un bateau diffusé retarde le début du triathlon

Le triathlon individuel masculin a connu un début chaotique lorsque la moitié du terrain est entrée dans l’eau avant que l’autre moitié ne puisse le faire, car un bateau de diffusion a bloqué leur entrée dans la baie de Tokyo (température de l’eau autour de 29 degrés Celsius lundi matin).

Les triathlètes déjà dans l’eau pour la nage de 1 500 mètres pensaient que la course de leur vie était en cours. Ils ont nagé avec vigueur jusqu’à ce que les organisateurs en vedettes rapides et en kayak les rattrapent et leur gênent la route. A leur retour au ponton de départ, la course a commencé sans encombre. Aucun athlète n’a été blessé par le bateau.

–Chris Bumbaca

BLAINE, Minn. – Patrick Reed avait terminé samedi le troisième tour de l’Open 3M lorsqu’il a appris qu’il représenterait les États-Unis dans la compétition de golf masculin aux Jeux d’été à Tokyo après que Bryson DeChambeau a été testé positif pour COVID-19 et a été contraint de se retirer.

Selon les protocoles COVID, Reed a commencé à tester samedi soir et doit réussir les tests dimanche, puis au moins 24 heures plus tard lundi pour pouvoir jouer. Reed a déclaré qu’il rentrait chez lui au Texas et y effectuerait des tests dimanche et lundi.

Si les deux tests s’avèrent négatifs, il s’envolera de Houston à San Francisco mardi matin, puis de Golden City à Tokyo, arrivant mercredi après-midi. Reed, qui a terminé à égalité pour la 11e place aux Jeux d’été de Rio 2016, rejoindrait Collin Morikawa, Justin Thomas et Xander Schauffele dans l’équipe américaine.

— Steve DiMeglio, Golfweek