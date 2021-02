Des mutations ont rendu le coronavirus huit fois plus infectieux que la variante originale de Wuhan – étude

Une nouvelle recherche a révélé qu’une mutation de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, présente dans des variantes du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud et du Brésil, peut rendre le virus jusqu’à huit fois plus infectieux que l’original.

La nouvelle recherche sur la mutation D614G sur la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, présente dans toutes les dernières variantes qui sévissent actuellement dans les systèmes de santé du monde entier, a été menée par des chercheurs de l’Université de New York, du New York Genome Center et du Mount Sinai .

«Confirmer que la mutation conduit à plus de transmissibilité peut aider à expliquer, en partie, pourquoi le virus s’est propagé si rapidement au cours de l’année écoulée», a déclaré Neville Sanjana, professeur assistant de biologie à NYU, qui a ajouté que la mutation a atteint «Prévalence quasi universelle» parmi les variantes de coronavirus répandues à travers le monde.

Les chercheurs du mont Sinaï ont injecté un virus avec la mutation D614G dans les cellules du poumon, du foie et du côlon humains et l’ont comparé aux cellules de la souche d’origine détectée à Wuhan au début de la pandémie.

Ils ont trouvé une énorme multiplication par huit de la transmissibilité entre les deux souches, la protéine de pointe mutée rendant le virus plus résilient à la division par d’autres protéines du système immunitaire humain, soulignant l’importance de la poursuite de la recherche et du développement de vaccins pour lutter contre cette résistance. version.

«…[O]vos données expérimentales étaient assez claires – le variant D614G infecte les cellules humaines beaucoup plus efficacement que le type sauvage », a déclaré Zharko Daniloski, boursier postdoctoral au laboratoire de Sanjana à NYU et co-premier auteur de l’étude.

Heureusement, cependant, la mutation n’a pas encore été liée à une progression plus intense de Covid-19 conduisant à des formes plus graves de la maladie ou à une augmentation des hospitalisations.

D’un autre côté, cela pose un autre problème: la génération actuelle de vaccins a été développée sur la base de la structure originale de la protéine de pointe de la variante de Wuhan, soulignant la nécessité de vaccins de rappel ou même de programmes de vaccination annuels pour arrêter la propagation du coronavirus pour de bon.

