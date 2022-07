Des musiciens locaux se produiront samedi lors d’une collecte de fonds pour le ministère RITAS – Shaw Local

Ministère RITAS croit que tout le monde mérite une seconde chance.

RITAS est l’acronyme de Restoring Inmates to America’s Society. La mission de l’organisation à but non lucratif basée à Aurora est d’aider les anciens condamnés à se réintégrer dans la société en tant que citoyens productifs et d’offrir un soutien à leurs familles.

“Lorsque d’anciens délinquants sortent (de prison), nous les encourageons à venir ici et nous pouvons ensuite leur donner des compétences professionnelles et des conseils”, a déclaré le président du conseil ministériel de RITAS, Mike Giblin. “Si nous pouvons aider une personne, c’est de cela qu’il s’agit.”

Pour aider l’association dans sa mission, un collecte de fonds pour le festival de plaisir en famille aura lieu de 13 h à 20 h samedi au Aurora Athletic Club, 550 Clearwater Drive, North Aurora. Plusieurs musiciens locaux se produiront dans le cadre de l’événement, dont le fils de Giblin, Noah Gabriel, qui se produira à 13h30, suivi de Dave Glynn, Rich Van Ham et Jorge Orendain Madrigal du Empty Can Band à 14h30.

Le musicien Jim Green montera sur scène à 15 h 30, suivi de Ravyn à 16 h 30. L’événement comprendra également un rôti de cochon, un tournoi de sacs de fèves, des jeux pour enfants et un dunk tank.

Pour acheter des billets, rendez-vous sur ritasministry.org ou appelez le ministère RITAS au (630) 966-0252.

Giblin a noté que les anciens condamnés sont confrontés à de nombreux défis, notamment la marginalisation.

“Nous essayons de les remettre sur pied”, a-t-il déclaré. « C’est une question de service. Le service est le couloir qui mène à la grande salle de bal de la compassion, qui est le cœur de Dieu. Nous sommes un ministère basé sur la foi. Nous n’imposons la spiritualité à personne, mais c’est ce qui nous motive. Nous sommes axés sur le service et nous sommes là pour aider les personnes qui ont besoin d’aide.

C’est la première fois que le ministère RITAS organise un tel événement de collecte de fonds. Giblin a déclaré qu’il espère que cela deviendra un événement annuel.

“J’espère que nous pourrons en tirer parti”, a-t-il déclaré. “Nous espérons que les gens viendront profiter de la nourriture et des divertissements.”

Outre la collecte de fonds, Giblin a déclaré qu’il espérait que l’événement augmenterait également la sensibilisation à ce que fait le ministère RITAS. En plus de ses autres travaux, l’organisation participe également au programme Angel Tree chaque Noël et offre des cadeaux aux enfants des détenus au nom de leur parent incarcéré.

Plus d’informations sur le ministère RITAS sont disponibles sur son site Web, ritasministry.org.