Des musiciens inquiets pour leurs moyens de subsistance après la fin du contrat de CBC avec SiriusXM – Kelowna Capital News

Des musiciens de tout le pays expriment leur inquiétude pour leurs moyens de subsistance après que SiriusXM a annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat avec CBC.

La radio par satellite SiriusXM est connue pour payer aux artistes plus de 44 $ US par écoute, un montant important par rapport aux minuscules redevances versées par les meilleurs services de diffusion en continu tels qu’Apple Music et Spotify ou par le biais de programmes de radio réguliers.

CBC a déclaré dans un récent communiqué que SiriusXM ne diffusera plus CBC Radio 3 Classic, CBC Country, ICI Musique Franco-Country ou ICI Musique Chansons, mais qu’il diffusera toujours de la musique canadienne via ses listes de lecture en ligne gratuites.

SiriusXM a déclaré qu’il était toujours déterminé à jouer de la musique canadienne dans sa programmation.

Bien que SiriusXM lancera une nouvelle programmation pour remplacer celle de CBC, les musiciens craignent toujours que leurs revenus ne soient considérablement réduits.

Aladean Kheroufi, un musicien basé à Edmonton, a déclaré que les redevances représentaient une grande partie de ses revenus et lui permettaient de partir en tournée, ce que les artistes ont de plus en plus de mal à financer.

“Tourner n’est plus financièrement viable”, a déclaré Kheroufi. “C’est ce qui finance réellement une tournée.”

Kheroufi a ajouté que la plupart des groupes canadiens de niveau bas à moyen ont de la chance d’atteindre le seuil de rentabilité en jouant des spectacles sur la route.

Kheroufi craint également que la sortie de CBC de l’équation n’entraîne une plus grande surveillance, où les artistes doivent connaître quelqu’un pour que leur musique soit diffusée.

Sebastian Cowan, propriétaire d’Arbutus Records à Montréal, a déclaré que les redevances de la radio par satellite représentent une source de revenus significative pour les artistes et les labels.

“C’est formidable pour un label, mais pour un artiste, cela peut être énorme”, a déclaré Cowan. “Cela représente vraiment une source de revenus importante pour les artistes que nous représentons.”

Cowan a ajouté qu’il n’y a pas de remplacement de la programmation de CBC Radio 3.

“Il y a très peu d’émissions à la radio par satellite qui s’adressent ou défendent les talents émergents et indépendants canadiens.”

La Société des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique du Canada, également connue sous le nom de SOCAN, est une organisation de gestion des droits de musique et d’arts visuels qui suit et redistribue les redevances. Il a dit qu’il espère que les changements de programmation n’auront pas d’effet négatif sur les redevances des créateurs de musique canadiens.

Les redevances sont généralement versées trimestriellement ou semestriellement par des sociétés de licence comme la SOCAN et Sound Exchange aux États-Unis. Chaque paiement est daté de huit à douze mois, ce qui signifie qu’il peut s’écouler un à deux ans avant que les impacts financiers ne soient connus.

Les modifications apportées à la programmation SiriusXM sont entrées en vigueur le 1er octobre.

—Angela Amato, La Presse Canadienne

