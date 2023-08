Des musiciens indépendants aux pop stars, les artistes se tournent vers les mini-résidences comme antidote aux tournées épuisantes

Tamara Lindeman, l’auteure-compositrice-interprète canadienne du groupe alternatif The Weather Station, envisage de revisiter ses époques musicales cette année : elle et ses camarades tiendront une résidence de trois nuits au Great Hall de Toronto en décembre, interprétant chacun deux de leurs albums. nuit.

Pour elle et d’autres artistes, les rigueurs et les coûts élevés d’un style de vie en tournée – sur les plans financier, mental et environnemental – font de la possibilité de rester au même endroit une proposition séduisante.

« Le calendrier des tournées moderne est très pénible », a déclaré Lindeman à CBC News. « Vous parcourez des distances que je pense qu’il n’est probablement pas humain de parcourir. Les attentes sont assez élevées pour continuer à avancer.

« Je pense donc que nous souhaitons tous pouvoir jouer davantage en résidence », a-t-elle déclaré.

Entrez dans la mini-résidence : Taylor Swift s’installera à Toronto l’année prochaine pour jouer six spectacles, tandis que la tournée la plus récente de Harry Styles s’étendait sur 42 spectacles, mais dans seulement cinq villes. Les BTS de K-pop ont suivi une structure similaire pour leur Autorisation de danser tournée l’année dernière, donnant 12 concerts dans trois villes.

Ce ne sont que les méga pop stars. Les musiciens indépendants et les professionnels de la musique live affirment que le modèle de mini-résidence réduit les coûts et améliore l’expérience du concert, tout en reconnaissant qu’il risque d’exclure davantage les petits marchés musicaux – et demande aux fans de supporter le fardeau des déplacements et des coûts.

L’économie n’est pas la même pour tous les artistes

Harry Styles se produit lors de la 65e cérémonie des Grammy Awards en 2023. Le chanteur pop a annoncé une tournée en résidence l’année dernière, donnant une longue série de spectacles à Los Angeles, New York, Chicago, Austin, Texas et Toronto. (Getty Images pour les Recording Awards)

Les Jonas Brothers, Billy Joel, Elvis Costello, LCD Soundsystem et Phish ont tous emprunté la voie de la résidence ces dernières années. Et comme Lindeman, l’auteur-compositeur-interprète canadien Feist tenu le fort dans un lieu à Toronto pendant 10 jours en 2021.

Le concept de résidence remonte à 1944, lorsque Liberace a été reconnu comme étant le premier à s’installer dans une seule salle de Las Vegas pour une série prolongée de performances live. Elvis a porté le format vers de nouveaux sommets au cours de la seconde moitié de sa carrière, passant une grande partie des années 1970 à se produire à l’International Hotel de Vegas.

Au fil du temps, les résidences à Vegas ont développé une notoriété dans le secteur de la musique et sont devenues connues comme le lieu où les carrières allaient mourir – moquées pour leur côté kitsch et réservées principalement aux actes de nouveauté.

La situation s’est inversée en 2003, lorsque Céline Dion a lancé une résidence de cinq ans ambitieuse au point qu’un nouveau lieu, le Colosseum du Caesars Palace, a été construit pour l’héberger.

Céline Dion visite pour la première fois le nouveau domicile de Las Vegas et son spectacle unique sur scène en mai 2002 au Colosseum du Caesars Palace. La résidence a débuté en mars 2003, avec Dion accompagné d’un casting de 70 danseurs, musiciens, personnages et artistes. (Darrin Bush/AFP via Getty Images)

« Tout le monde pensait que nous étions fous », a déclaré John Meglen, PDG de Concerts West, un directeur musical qui a supervisé la résidence Dion, réinventant ainsi le format.

Alors que Meglen supervise des productions à grande échelle – « il s’agit de créer un spectacle que vous ne pouvez pas voyager » – il existe une forte demande de musique live dans les années post-confinement, ce qui permet de demander plus facilement aux fans de voyager. Live Nation a déclaré le mois dernier que la société avait son le deuxième trimestre le plus solide de tous les temps cette année, avec un chiffre d’affaires de 5,6 milliards de dollars américains et 117 millions de billets vendus.

Naturellement, les aspects économiques des résidences ne sont pas les mêmes pour tous les artistes. Swift et Styles sont des valeurs aberrantes dans leur capacité à emballer des salles dans la même ville plusieurs nuits de suite ; les artistes moins établis n’ont peut-être pas de base de fans dédiée pour les rencontrer là où ils se trouvent.

« Vous n’allez pas faire cinq spectacles si vous ne pouvez en vendre que deux », a déclaré Meglen. « [But] si vous pouvez rester assis plus longtemps au même endroit, cela vous fera toujours économiser de l’argent. Chargez, chargez. Vous ne devez le faire qu’une seule fois et vous obtiendrez cinq émissions. »

Lindeman a comparé les coûts d’une tournée à « emmener quatre adultes en vacances d’un mois ».

L’inflation n’a fait qu’empirer les choses, dit-elle. Elle a réservé une tournée en 2020, mais au moment où ces spectacles ont eu lieu en 2022, le budget avait radicalement changé.

La crise climatique est également une considération importante pour Lindeman, car elle et d’autres acteurs de l’industrie musicale modifient leur façon de faire des tournées afin d’atténuer l’impact environnemental de cette pratique.

C’est l’une des raisons pour lesquelles elle pense que les tournées seront fondamentalement différentes à l’avenir.

« Je pense qu’un jour, nous regarderons en arrière, [like], ‘Ouah. Vous souvenez-vous de l’époque où les groupes venaient tout le temps dans votre ville et que vous pouviez les voir ? Nous avons pris tout cela pour acquis.' »

Les marchés de taille moyenne sont pénalisés

Taylor Swift se produit lors de la soirée d’ouverture de sa tournée Eras au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona. Certains fans ont été déçus lorsqu’elle a annoncé que ses six spectacles canadiens, prévus pour 2024, seraient tous présentés à Toronto. (Kevin Winter/TAS Gestion des droits/Getty Images)

Pour plusieurs villes de taille moyenne au Canada, cette notion est déjà devenue une réalité.

Les artistes qui faisaient des escales en concert à Edmonton, Ottawa, Winnipeg ou Halifax sautent désormais régulièrement ces petits marchés, ne laissant aux fans canadiens d’autre choix que de se rendre à Toronto ou à Montréal pour voir leurs artistes préférés en concert.

Adrian Simon, qui dirige le duo de production canadien Loud Luxury, a déclaré qu’il y avait de nombreux avantages logistiques à rester au même endroit. Les lumières, lasers, panneaux LED et autres pièces de production doivent provenir de sources locales si un artiste ne peut pas les apporter, a-t-il expliqué.

« Trouver un endroit dans chaque ville pour s’approvisionner en ces produits – ou devoir voyager dans d’autres villes parce qu’ils ne peuvent pas être obtenus dans ces villes locales – est extrêmement coûteux et, sur le plan logistique, peut être un peu une position vulnérable que vous mettez. vous-même », a-t-il déclaré.

REGARDER | Les Swifties de Vancouver trouvent dommage que l’artiste quitte leur ville : Les fans de Vancouver Taylor Swift déçus par les dates de tournée uniquement à Toronto Un échantillon aléatoire de personnes à Vancouver a révélé que certaines étaient déçues de ne pas pouvoir voir Taylor Swift se produire lors de sa tournée Eras, à moins de se rendre à Toronto et de pouvoir acheter des billets.

La géographie du Canada ajoute une autre couche de complexité, tant pour les artistes en tournée que pour les fans qui doivent se déplacer pour assister à des concerts, compte tenu de la distance entre les grandes villes. (Comme le trajet de 5h30 entre Montréal et Toronto, par exemple.)

« Il est difficile de tourner de la même manière qu’aux États-Unis, car la proximité de [the] le marché est beaucoup plus facile », a déclaré Simon.

Toronto est un endroit pratique pour effectuer des opérations d’acheminement, avec un groupe d’États de la côte Est dans un sens et la région du Midwest dans l’autre, a-t-il ajouté.

« Si cela signifie qu’ils vont se produire à Winnipeg, cela signifie probablement qu’ils ne se produiront pas dans une autre ville peut-être plus grande aux États-Unis. »

« Vous avez beaucoup plus de contrôle »

Evan Crofton, également connu sous le nom d’Alistair Blu, est un chanteur du groupe hip-hop/soul Busty and the Bass. Il est montré ici devant un clavier dans le studio montréalais de son groupe. (CBC)

Au printemps, le groupe hip-hop/soul Busty and the Bass a organisé une mini-résidence de quatre nuits à Toronto. Un deuxième, réduit à un seul spectacle après une confusion de salle, était prévu pour trois soirs dans leur ville natale de Montréal.

Avec une résidence, « vous avez beaucoup plus de contrôle que lorsque vous jouez soir après soir dans différentes villes », a déclaré Evan Crofton, chanteur principal du groupe et multi-instrumentiste.

Le groupe a établi une relation à la fois avec le public et avec l’équipe interne de son et d’éclairage, a-t-il déclaré, leur donnant l’opportunité d’affiner la performance chaque soir. Il se souvient avoir rencontré des fans américains qui se sont rendus à Toronto pour regarder les spectacles.

« Ce n’est pas une chose facile à faire, faire une tournée. Je pense que peut-être que les gens le glorifient et le sous-estiment. [the] » L’impact que cela peut avoir sur les artistes et les musiciens « , a déclaré Crofton. Mais le groupe n’abandonnera pas les tournées de si tôt, a-t-il déclaré.

« Il y a de nouveaux publics et de nouveaux fans dans chaque ville où vous allez, et vous ne pouvez pas ne pas vous présenter dans certaines de ces villes. [where] les gens vous soutiennent vraiment et veulent vraiment vous voir », a-t-il déclaré.

REGARDER | Busty and the Bass joue une résidence de quatre nuits au Drake Hotel de Toronto : Regardez Busty and the Bass électrifier la foule au Drake Underground de Toronto. Avec des cuivres pleins, des harmonies éclatantes et de nombreux invités spéciaux, Busty and the Bass a apporté ses grooves jazzy au Drake Underground de Toronto dans le cadre d’une résidence de quatre nuits. Le groupe a interprété un certain nombre de chansons optimistes, dont « ET » et « Kids » de l’album « Eddie » du groupe en 2020, devant une foule nombreuse et énergique. « Revenir et faire une résidence, neuf ou 10 ans après avoir commencé nos études universitaires, c’est comme si nous retournions à nos racines d’une certaine manière », a déclaré le chanteur Alistair Blu à CBC Music, avant le troisième spectacle. L’ajout des chanteurs Mel Pacifico, Wayne Tennant et Jordan Brown a enrichi la magnifique voix du collectif et a fait vibrer le public. Parmi les artistes surprises figuraient Magi Merlin, qui a rejoint le groupe pour une interprétation psychédélique de « Far From Here ». Le trombone du groupe, Chris Vincent, a résumé l’ambiance de ce concert haut en couleur : « Quiconque connaît notre groupe sait que le spectacle live en constitue une grande partie. »

Même avec une forte demande de musique live, les fans subissent les mêmes pressions inflationnistes qui rendent actuellement coûteuses les tournées des artistes. S’ils doivent voyager pour un spectacle, certains peuvent y renoncer complètement.

« Si vous jouez simplement à Toronto, comme à Los Angeles ou à New York, alors ces gens, vous savez, se sentiront exclus et ne vous soutiendront peut-être pas autant. Et ce n’est pas ce que nous voulons, » a déclaré Crofton.

Lindeman, dont la dernière tournée avec The Weather Station l’a emmenée à travers le Canada et les États-Unis, puis au Royaume-Uni et dans plus d’une douzaine d’autres villes d’Europe, se dit à l’aise avec l’idée d’organiser une version spéciale du spectacle à Toronto – surtout parce que c’est elle scène musicale de sa ville natale.

« En tant que musicienne en tournée, je n’ai pas beaucoup l’occasion de jouer à la maison, et pourtant, toute la musique que j’aime est de la musique locale », a-t-elle déclaré.

« En tant que mélomane, je préfère de loin aller voir un groupe que je peux voir tous les mois parce que je les vois évoluer, je les vois changer. J’ai observé leur croissance en tant qu’artiste. »