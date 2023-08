Des musiciens autorisent la grève contre l’Orchestre de Philadelphie

Les musiciens ont autorisé une grève contre l’Orchestre de Philadelphie si les négociations échouent pour un accord visant à remplacer l’accord de quatre ans qui expire le 10 septembre.

La section locale 77 de la Fédération américaine des musiciens a déclaré dimanche que 95 % des membres votants avaient approuvé l’autorisation de grève un jour plus tôt. En plus d’un accord sur la rémunération et les avantages sociaux, le syndicat a déclaré qu’il souhaitait que 15 postes vacants soient pourvus.

Le salaire de base en 2022-2023 était de 152 256 $, y compris les salaires des accords sur les médias électroniques, a indiqué le syndicat. Chaque musicien a reçu un paiement supplémentaire de 750 $ ou 1 500 $ pour chaque année du contrat.

« Nous sommes déçus de la décision de l’AFM Local 77 et des musiciens de l’Orchestre de Philadelphie d’autoriser une grève », a déclaré la direction dans un communiqué. « Nous continuerons à négocier de bonne foi vers un accord fiscalement responsable qui assure l’avenir économique et artistique des musiciens. »

L’orchestre a terminé samedi sa résidence d’été au Saratoga Performing Arts Center. Le directeur musical Yannick Nézet-Séguin portait un t-shirt bleu soutenant le syndicat lors d’une répétition publique à Saratoga le 11 août.

La saison 2023-2024 au Verizon Hall de Philadelphie au Kimmel Cultural Campus devrait s’ouvrir le 28 septembre avec Nézet-Séguin dirigeant un programme qui comprend le violoncelliste Yo-Yo Ma.

L’orchestre a déposé son bilan en 2011 et a émergé un an plus tard. Les musiciens ont frappé le 30 septembre 2016, provoquant l’annulation de la soirée d’ouverture de cette saison, puis ont annoncé un accord deux jours plus tard.

Le mois dernier, l’orchestre a annulé une tournée de quatre concerts en Californie avec la principale chef invitée Nathalie Stutzmann prévue pour mars et a été remplacé par l’Orchestre symphonique d’Atlanta, dont le directeur musical est Stutzmann.