Des murs vierges contrôlent les vues de la maison de Kyobate par FujiwaraMuro Architects

De fines ouvertures et du papier peint argenté réfléchissent la lumière autour des intérieurs de cette maison minimaliste au Japon, conçue par le studio local FujiwaraMuro Architects « pour bloquer le bruit et la visibilité de l’extérieur ».

Nommée House in Kyobate en hommage à la banlieue proche d’Osaka dans laquelle elle se trouve, la demeure familiale se trouve sur un terrain d’angle bordé de routes.

Pour éviter toute vue sur les bâtiments voisins et minimiser le bruit d’une voie ferrée à proximité, la société basée à Osaka FujiwaraMuro Architectes a conçu la maison comme un « volume fermé », entouré de murs noirs et gris et de verre dépoli.

Des espaces se situent entre ces murs extérieurs et les espaces de vie centraux pour permettre à l’air de circuler, tandis que les espaces de couloir à double hauteur et la cage d’escalier sont tapissés de papier peint argenté pour refléter la lumière.

« Comme le terrain d’angle était proche d’une route et d’une voie ferrée très fréquentées, les clients voulaient bloquer le bruit et la visibilité de l’extérieur, tout en laissant entrer la lumière et l’air dans la maison », a déclaré FujiwaraMuro Architects à Dezeen.

La maison à Kyobate est organisée sur deux étages, avec les chambres et la salle de bains au rez-de-chaussée et un grand espace salon, salle à manger et cuisine au-dessus.

Les comptoirs de cuisine et le garde-manger se trouvent à l’extrémité ouest de la pièce décloisonnée, tandis qu’une zone de plancher surélevé avec rangement en dessous sépare un espace de travail inférieur du salon situé au-dessus.

« L’espace salon, salle à manger et cuisine au rez-de-chaussée [first] L’étage a un haut plafond avec des étages sur deux niveaux, créant un espace unique tout en déplaçant les lignes de vue pour permettre à chaque membre de la famille de passer du temps confortablement ensemble », a expliqué le studio.

Alors que certaines fenêtres givrées de House in Kyobate offrent un aperçu de l’extérieur, d’autres font face aux murs internes argentés, créant un effet de style boîte lumineuse.

Une grande ouverture surplombe l’escalier et est bordée d’une fine balustrade en métal blanc, laissant entrer davantage de lumière dans l’espace de vie et évitant que les espaces de circulation ne se sentent trop enfermés.

« Bien que la superficie du projet soit limitée, le projet a été conçu pour donner aux occupants l’impression que la maison était plus grande qu’elle ne l’est », a déclaré le studio.

« Les fenêtres, qui ne donnent pas directement sur l’extérieur, reflètent l’atmosphère et le paysage de l’extérieur vers l’intérieur, créant ainsi une maison qui préserve l’intimité sans toutefois se sentir claustrophobe », ajoute le communiqué.

FujiwaraMuro Architects a été fondé par les architectes Shintaro Fujiwara et Yoshio Muro à Osaka en 2002.

Ses autres projets résidentiels récemment achevés comprennent une maison en béton en blocs à Tsurumi-ku et une maison en bois sombre avec un plan en zigzag à Fujidera.

Il n’est pas rare que les maisons au Japon soient entourées de murs vierges pour offrir à leurs propriétaires un isolement complet. D’autres exemples incluent Kamiuma House de Chop + Archi et Black Box de TakaTin, qui figurent dans notre liste de dix maisons ressemblant à des bunkers au Japon qui offrent une intimité totale.

La photographie est de Hirofumi Imanishi/Atelier One.