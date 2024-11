Des muralistes de Windsor organisent un atelier pour montrer aux artistes en herbe comment procéder

Daniel « Denial » Bombardier de Windsor et son collègue muraliste Ryan Eyres se sont associés à Art Windsor Essex pour organiser un atelier pratique sur les peintures murales ce week-end.

Vous avez toujours rêvé de laisser votre marque dans l’une des allées d’art public les plus emblématiques de Windsor ?

Le festival de peintures murales Free For All Walls est un atelier interactif conçu pour enseigner aux participants l’utilisation de peintures en aérosol et de pochoirs, leur donnant ainsi une opportunité unique de travailler aux côtés de Denial pour donner vie à une nouvelle fresque murale.

«Je veux montrer aux gens qu’il n’est pas impossible de faire carrière dans l’art», a déclaré Bombardier. « Nous avons déjà réalisé des tunnels artistiques à Art in the Park à Walkerville.

« Nous construisons ces grandes créations et nous laissons ensuite les gens peindre avec nous. »

L’événement gratuit pour tous les âges au centre-ville aura lieu samedi et dimanche (2 et 3 novembre) de 14 h à 17 h derrière le Terribly Good Studio au 510, rue Pélissier.

Entre les journées d’ateliers de peinture murale, une « Part Art Part Party » débutera samedi soir au studio de 19h à 1h du matin, avec une bataille artistique en direct, de la musique et davantage d’excitation créative.

« Nous avons environ 30 artistes qui exposent leurs œuvres dans la galerie et quelques œuvres d’art à l’étage », a déclaré Bombardier. « Il va y avoir cette grande projection interactive devant laquelle vous pourrez danser avec une caméra qui vous projette sur le mur.

« C’est super cool. »

Cet artiste visuel local à succès et prolifique estime qu’il existe jusqu’à 100 peintures murales sur le déni dans les rues de Windsor et de Détroit et jusqu’à 200 dans le monde.

