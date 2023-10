Des munitions américaines arrivent en Israël avant une opération terrestre prévue à Gaza

Le premier avion transportant des munitions américaines a atterri en Israël mardi soir, ont annoncé des responsables israéliens, alors que le pays rassemblait des chars près de la frontière de Gaza en prévision d’une opération terrestre attendue.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que les armements, arrivés à la base aérienne de Nevatim, dans le sud d’Israël, « sont conçus pour faciliter des opérations militaires importantes et accroître la préparation à d’autres scénarios ».

L’armée israélienne n’a pas révélé quels types d’armes ou d’équipements militaires elle avait reçus. Cet équipement a été amené en Israël dans le cadre d’une opération conjointe supervisée par la Direction de la production et des achats du ministère de la Défense, la mission d’approvisionnement américaine et l’unité des transports internationaux du ministère israélien de la Défense.

L’administration Biden a annoncé cette semaine la livraison de munitions américaines à Israël alors que le pays mène une guerre contre les combattants terroristes du Hamas à la suite des attentats terroristes de samedi qui ont fait plus de 1 200 morts en Israël, dont 155 soldats.

ISRAËL EN GUERRE CONTRE LE HAMAS APRÈS DES ATTAQUES SURPRISE, PLUS DE 1 200 ISRAÉLIENS MORTS

Tout en défendant la frontière entre Israël et Gaza, les responsables israéliens ont déclaré que les combattants du Hezbollah libanais avaient mené des attaques transfrontalières dans le nord d’Israël.

Le président Biden a abordé la guerre des cinq jours lors d’un discours télévisé mardi, lorsqu’il a déclaré que les États-Unis étaient sans équivoque aux côtés d’Israël.

« Nous devons être parfaitement clairs : nous sommes aux côtés d’Israël », a déclaré Biden. « Nous sommes aux côtés d’Israël. Et nous veillerons à ce qu’Israël dispose de ce dont il a besoin pour prendre soin de ses citoyens, se défendre et répondre à cette attaque. »

Le président a ajouté : « Rien ne justifie le terrorisme. Il n’y a aucune excuse. Le Hamas ne défend pas le droit du peuple palestinien à la dignité et à l’autodétermination. »

« Son objectif déclaré est l’anéantissement de l’Etat d’Israël et le meurtre du peuple juif », a-t-il ajouté. « Nous rejetons ce terrorisme. »

Au moins 40 bébés, certains décapités, trouvés par des soldats israéliens dans un village attaqué par le Hamas

Biden a déclaré qu’Israël a le « droit » et le « devoir » de répondre aux attaques et a déclaré que les États-Unis « veilleront » à ce que le pays dispose de ce dont il a besoin pour riposter, notamment en maintenant opérationnel son système de défense antimissile Iron Dome.

« Qu’il n’y ait aucun doute : les États-Unis soutiennent Israël », a déclaré Biden. « Nous sommes avec Israël. Ne nous y trompons pas. »

Plus tôt cette semaine, la secrétaire de l’armée américaine, Christine Wormuth, a chargé le Congrès d’adopter davantage de financement pour les armes et l’aide militaire à livrer à Israël.

« L’intention est de soutenir Israël », a déclaré Wormuth. « Mais en particulier en ce qui concerne les munitions et la capacité de soutenir simultanément Israël et l’Ukraine, des fonds supplémentaires sont nécessaires pour augmenter notre capacité à accroître la production et ensuite également payer pour les munitions elles-mêmes. »

La guerre, qui a fait plus de 2 100 morts des deux côtés, devrait s’intensifier avec une potentielle invasion terrestre de la bande de Gaza.

À Gaza, le ministère de la Santé affirme qu’environ 950 personnes ont été tuées et 5 000 blessées.

Mardi, la bande de Gaza était presque à court d’électricité après qu’Israël ait bloqué le territoire pour qu’il puisse recevoir de la nourriture, de l’eau ou du carburant supplémentaires.

Louis Casiano, Yonat Friling et Associated Press de Fox News ont contribué à ce rapport.