des moyeux circulaires émergent dans un parc ludique conçu par Alberto Menozzi

Le pointillisme transforme les cercles de distanciation sociale en espaces publics amusants

Pointillsime de l’architecte Alberto Menozzi est une méthode de conception flexible inspirée des marquages ​​circulaires utilisés dans parcs pendant la COVID 19 pandémie pour assurer la distance sociale. Le projet réinterprète ces cercles, à l’origine symboles d’isolement, en espaces de rassemblement communautaire. Il utilise un système de grille basé sur des cercles de 2,5 mètres de diamètre, disposés dans une matrice 3×3, chaque zone étant désignée pour des fonctions spécifiques telles que l’étude, la détente, les repas, le jeu et la performance. Ces zones sont organisées de la plus silencieuse à la plus bruyante selon une séquence qui définit l’agencement de l’espace.

Pour introduire de la variété et de l’adaptabilité, la méthode de conception applique des « déformateurs », des techniques telles que la distorsion, l’aplatissement, l’extrusion, l’enfoncement et le levage. Cela crée un paysage dynamique, permettant à chaque zone d’offrir une expérience spatiale unique. La méthode intègre également de la couleur pour améliorer l’attrait visuel et faciliter la navigation, soulignant ainsi le caractère ludique de l’environnement.



toutes les images sont une gracieuseté de Alberto Menozzi

Alberto Menozzi déforme les cercles pour créer un paysage dynamique

A travers le pointillisme, architecte Alberto Menozzi revient sur la manière dont les espaces publics ont été remodelés pendant la pandémie et propose une solution tournée vers l’avenir. En transformant une réponse fonctionnelle en intervention créative, il démontre comment les espaces ouverts peuvent être transformés en lieux d’interaction et de connexion. La conception conserve la structure de grille d’origine mais l’enrichit de couches de complexité et de surprise, encourageant de nouveaux usages sociaux des zones urbaines.

Plutôt qu’une installation singulière, le Pointillisme est conçu comme un système réplicable, adaptable à différents contextes urbains. L’approche valorise les espaces publics en créant des espaces de rassemblement et d’interaction tout en conservant une identité visuelle distincte. Il réfléchit aux possibilités qui peuvent émerger des limitations, en réimaginant les espaces urbains comme des environnements flexibles répondant à la fois aux besoins sociaux et aux considérations esthétiques.



