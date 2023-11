Des moyens surprenants pour contrer les méfaits de la position assise sur la santé

Inscrivez-vous à la série de newsletters Fitness, But Better de CNN. Notre guide en sept parties vous aidera à adopter une routine saine, soutenue par des experts.





Selon une étude, rester trop assis peut entraîner une mort prématurée, probablement due à des maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et bien d’autres encore.

Évidemment, la solution est de se lever et de bouger.

S’appuyant sur un ensemble de preuves, une nouvelle analyse a montré que les plus grands avantages pour la perte de poids proviennent d’une activité physique modérée à vigoureuse comme la course, la marche rapide, le vélo, la natation ou même la montée d’escaliers.

Un exercice est d’intensité modérée si vous pouvez parler mais pas chanter en le faisant, disent les experts. Un exercice d’intensité vigoureuse se produit lorsque vous ne pouvez pas dire plus de quelques mots sans vous arrêter pour respirer.

D’autres activités moins fatigantes peuvent également aider, l’étude publiée jeudi dans le European Heart Journal révélé, dont un qui pourrait vous surprendre : dormir.

Le simple fait d’échanger 30 minutes de position assise contre 30 minutes de sommeil chaque jour a réduit la masse corporelle globale de près de 1 livre (0,43 kg/m2) et a coupé environ deux tiers de pouce (1,75 centimètres) du tour de taille, selon l’étude. Indice de masse corporelleou IMC, est le poids d’une personne en kilogrammes divisé par le carré de la taille du corps en mètres.

« La question est la suivante : si vous avez un sommeil réparateur ou régénérateur, est-ce mieux que de rester assis sur le canapé en train de manger et de regarder la télévision ? Et je suppose que la réponse est oui, car de nombreuses personnes manquent de sommeil », a déclaré le Dr Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health de Denver. Il n’a pas participé à l’étude.

« Cela signifie-t-il que vous pouvez simplement oublier votre risque cardiovasculaire et espérer qu’il s’améliore ? Je ne pense pas que cette étude dise cela. Et si vous me disiez : « Eh bien, et si je m’allongeais au lit et regardais la télévision ? Ce n’est pas non plus exactement ce que dit l’étude », a déclaré Freeman.

« Bien manger, faire de l’exercice, se débarrasser du stress, dormir suffisamment et se connecter avec les autres sont autant de moyens puissants de réduire le risque cardiovasculaire. »

Activité debout et légère



Un bénéfice similaire en termes de perte de poids et de réduction du tour de taille a été observé chez les personnes qui ont remplacé 30 minutes de position assise par une quantité égale de position debout ou d’activité légère comme la marche, selon l’étude.

“Remplacer les comportements sédentaires par n’importe quelle activité peut améliorer l’IMC (indice de masse corporelle), le tour de taille, le cholestérol et les triglycérides”, selon une déclaration des auteurs.

L’intensité de l’activité présente des avantages, selon l’étude. Lorsque les gens faisaient une demi-heure d’exercice modéré à vigoureux au lieu d’être assis, les bénéfices augmentaient, produisant bien plus de 1 livre de perte de poids (0,63 kg/m).2) et en enlevant environ 1 pouce (2,4 centimètres) de graisse autour de la taille.

“Même s’il n’est pas surprenant que devenir plus actif soit bénéfique pour la santé cardiaque, la nouveauté de cette étude concerne une gamme de comportements tout au long de la journée de 24 heures”, a déclaré Mark Hamer, co-auteur principal, professeur clinicien à l’Université de New York. Institut du sport, de l’exercice et de la santé de l’University College de Londres.

“Cette approche nous permettra à terme de fournir des recommandations personnalisées pour rendre les gens plus actifs d’une manière qui leur convient”, a déclaré Hamer dans un communiqué.

La nouvelle étude a été la première à émerger du consortium international Prospective Physical Activity, Sitting and Sleep, ou ProPASS, une étude multinationale qui utilise des mesures objectives pour analyser le mouvement.

“Une nouveauté clé du consortium ProPASS est l’utilisation d’appareils portables qui différencient mieux les types d’activité physique et de posture, nous permettant d’estimer les effets sur la santé de variations même subtiles avec une plus grande précision”, a déclaré l’auteur principal conjoint Emmanuel Stamatakis, professeur de l’activité physique, le mode de vie et la santé de la population à l’Université de Sydney, dans un communiqué.

Une équipe de chercheurs de l’University College London a analysé les résultats de six études dont les auteurs étaient basés en Australie, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Bien que l’étude ait révélé que le fait de passer de la position assise au sommeil améliorait la santé, les avantages n’étaient pas égaux, selon les auteurs. Le sommeil a amélioré l’IMC et le tour de taille, mais a eu « des effets négligeables sur les marqueurs sanguins » tels que le cholestérol, les triglycérides et la glycémie.

Cependant, une activité intense a apporté des bénéfices significatifs. Les auteurs ont estimé le changement pour une femme de 54 ans avec un IMC moyen de 26,5.

“Un changement de 30 minutes s’est traduit par une diminution de 0,64 de l’IMC, soit une différence de 2,4%”, indiquent les auteurs dans un communiqué. « Remplacer 30 minutes quotidiennes de temps assis ou couché par un exercice modéré ou vigoureux pourrait également se traduire par une diminution de 2,5 cm (2,7 %) du tour de taille ou une diminution de 1,33 mmol/mol (3,6 %) de l’hémoglobine glyquée », ce qui est une moyenne. mesure de la glycémie pendant trois mois.

“Le principal point à retenir de notre recherche est que même si de petits changements dans la façon dont vous bougez peuvent avoir un effet positif sur la santé cardiaque, l’intensité des mouvements compte”, a déclaré le premier auteur Jo Blodgett, chercheur à l’Institut du sport, de l’exercice et de la santé de l’Université du Canada. University College London, dans un communiqué.

Devenir actif n’est pas toujours facile, mais il est important d’apporter des changements auxquels vous pouvez vous tenir et qui vous plaisent, a déclaré James Leiper, directeur médical associé à la British Heart Foundation, qui n’a pas participé à l’étude.

“Tout ce qui augmente votre fréquence cardiaque peut vous aider”, a déclaré Leiper dans un communiqué. « Incorporer des « collations d’activité », comme marcher tout en répondant à des appels téléphoniques, ou régler une alarme pour se lever et faire des sauts d’étoiles toutes les heures, est une excellente façon de commencer à intégrer une activité dans votre journée, pour vous habituer à vivre une vie saine. , mode de vie actif.

Il a été démontré que même se lever et bouger toutes les heures pendant cinq minutes aide, selon une étude publié en janvier. Des extraits de mouvement ont contribué au tonus cardiovasculaire : il a été démontré que même une minute de marche toutes les heures réduisait la tension artérielle chez les participants à l’étude, selon l’étude.

Et si vous travaillez pour un patron qui pourrait désapprouver l’idée de prendre des pauses ? Déménager ne signifie pas nécessairement quitter votre bureau si cela ne fait pas partie de votre culture d’entreprise, a déclaré Dana Santas, contributrice de fitness à CNN et coach corps-esprit pour athlètes professionnels.

“Vous pouvez simplement pratiquer les box squats en vous levant et en vous asseyant doucement, puis en vous relevant à nouveau et en répétant ce mouvement encore et encore”, a déclaré le Père Noël par e-mail.

Si vous disposez de plus d’espace pour vous déplacer qu’un bureau, le Père Noël recommande une pause dansante.

« Étant donné que la plupart des chansons durent en moyenne au moins 3 minutes, vous pouvez danser sur l’impact négatif d’une position assise trop longue. Et, en prime, danser sur vos morceaux préférés améliorera également votre humeur ! » dit-elle.