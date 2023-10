Des moyens plus intelligents de suivre vos objets de valeur – Samsung Global Newsroom

La convivialité et la conception améliorées offrent aux utilisateurs une plus grande tranquillité d’esprit

Les nouvelles fonctionnalités et la conception donnent aux utilisateurs le pouvoir sur leur expérience de suivi

L’expérience de « recherche » d’appareils Samsung Galaxy est désormais plus polyvalente que jamais pour les utilisateurs

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement mondial du Galaxy SmartTag2 le 11 octobre. Le Galaxy SmartTag2 apporte des améliorations à la gamme Galaxy SmartTag qui permettent de nouvelles et meilleures façons de suivre les objets de valeur. Les mises à niveau apportées à la conception et à la convivialité créent encore plus de cas d’utilisation de l’appareil que jamais.

« Nous recherchons constamment des moyens de rendre la vie des gens plus pratique grâce aux innovations de pointe du Samsung Galaxy », a déclaré Jaeyeon Jung, vice-président exécutif et responsable de SmartThings, Device Platform Center chez Samsung Electronics. « Avec le Galaxy SmartTag2, nous avons voulu garantir que les utilisateurs de Samsung Galaxy puissent retrouver leurs effets personnels de manière simple et intuitive. Avec une expérience de recherche améliorée et une durée de vie de la batterie plus longue, le Galaxy SmartTag2 offrira aux utilisateurs une plus grande tranquillité d’esprit plus longtemps et dans davantage de situations.

Des fonctionnalités intuitives facilitent plus que jamais la recherche d’objets perdus1

Le tout nouveau mode perdu du Galaxy SmartTag22 permet aux utilisateurs de saisir leurs coordonnées via un message. Ensuite, toute personne découvrant un objet auquel est attaché un Galaxy SmartTag2 peut utiliser son smartphone pour scanner l’étiquette et voir le message et les coordonnées du propriétaire. Cela signifie qu’un Galaxy SmartTag2 attaché au collier d’un animal constitue désormais un moyen pratique de garantir que le numéro de téléphone du propriétaire de l’animal est toujours présent, dans la plupart des endroits où l’animal peut se promener. Le mode perdu fonctionne avec n’importe quel appareil mobile doté d’un lecteur NFC et d’un navigateur Web.

Le Galaxy SmartTag2 fournit désormais une fonctionnalité Compass View améliorée, améliorant l’expérience utilisateur en fournissant des flèches pour indiquer la direction et la distance du Galaxy SmartTag2 par rapport à l’utilisateur. Ce mode est disponible sur n’importe quel smartphone Galaxy prenant en charge l’UWB, tel que le Galaxy S23 Ultra.3

L’application SmartThings Find a également été mise à niveau, avec des Galaxy SmartTags nouvellement enregistrés qui installent désormais un raccourci vers l’application sur le smartphone de l’utilisateur, permettant aux utilisateurs de lancer SmartThings Find plus rapidement. De plus, l’application propose désormais une vue cartographique en plein écran et une interface intuitive, rendant l’expérience utilisateur encore plus fluide.

Enfin, lorsque vous changez de smartphone Galaxy, SmartTag2 resynchronise désormais automatiquement votre smartphone Galaxy à l’aide de votre compte Samsung.

De nouveaux modes signifient une batterie plus durable4

Les utilisateurs peuvent désormais profiter plus longtemps du Galaxy SmartTag2 grâce au tout nouveau mode d’économie d’énergie, disponible parallèlement à un mode Normal amélioré. Pour les utilisateurs qui comptent sur SmartTag pour suivre en permanence leurs objets, le mode d’économie d’énergie est l’option idéale pour maintenir la durée de vie de la batterie tout en vous assurant de garder un œil sur vos affaires. Avec le mode d’économie d’énergie, la batterie du Galaxy SmartTag2 dure désormais jusqu’à 700 jours, soit plus de deux fois plus longtemps que les modèles Galaxy SmartTag précédents. Même en mode normal, la durée de vie de la batterie est désormais étendue à 500 jours, soit une augmentation de 50 % par rapport aux modèles précédents. Avec la possibilité de basculer entre deux modes, les utilisateurs peuvent suivre leurs objets de valeur — des clés de voiture aux vélos — pour longtemps.

Un design élégant s’adapte à encore plus de conditions et offre davantage de cas d’utilisation

La nouvelle taille compacte et le nouveau design en forme d’anneau du Galaxy SmartTag2 ont été créés dans un souci de facilité d’utilisation. La grande boucle métallique améliore la durabilité du produit en utilisant du métal à l’intérieur de l’anneau pour une plus grande résilience pouvant supporter des accessoires tels que des clips et des porte-clés. Ces accessoires peuvent également être attachés aux sacs et bagages.

La durabilité du Galaxy SmartTag2 a également été améliorée avec un IP675 indice de résistance à l’eau et à la poussière. Cela permet aux utilisateurs de suivre leurs objets dans des environnements encore plus difficiles, comme lorsqu’ils voyagent à l’extérieur. Pour les propriétaires d’animaux, il n’y a pas lieu de s’inquiéter de l’usure quotidienne de l’appareil due aux bols d’eau de l’animal ou à la course à l’extérieur.

Le Galaxy SmartTag2 prend également en charge un nouveau mode de promenade pour animaux de compagnie, permettant aux utilisateurs d’enregistrer facilement les promenades avec leurs amis à quatre pattes.

Tranquillité d’esprit, reconditionné

Le Galaxy SmartTag2 conserve de nombreuses fonctionnalités populaires du Galaxy SmartTag et du Galaxy SmartTag+. Il tire parti des capacités Bluetooth Low Energy (BLE) et UWB, en tirant parti de la technologie Find de réalité augmentée (AR) pour guider visuellement les utilisateurs vers leur article à l’aide de l’appareil photo de leur smartphone Samsung Galaxy. De plus, le Galaxy SmartTag2 fonctionne dans une portée Bluetooth maximale de 120 mètres et peut contrôler les appareils électroménagers intelligents via l’application SmartThings.

Samsung reste déterminé à garantir la confidentialité des utilisateurs du Samsung Galaxy, la localisation de l’appareil ne devant être rendue disponible qu’avec l’autorisation de l’utilisateur. SmartThings Find crypte également les données utilisateur et est pris en charge par Samsung Knox pour une couche de sécurité supplémentaire. De plus, la désactivation du mode perdu masque immédiatement les informations de contact des propriétaires et efface le message laissé par le propriétaire de l’appareil.

Pour les utilisateurs de Samsung Galaxy, SmartThings Find peut également assurer la sécurité grâce à sa fonctionnalité « Alertes de balises inconnues ». Cette fonctionnalité alerte les utilisateurs de tout suivi non autorisé en leur envoyant une notification si SmartThings Find détecte un SmartTag inconnu qui les suit. Cela permet de protéger les utilisateurs et de prévenir les abus des services de suivi de localisation.

Galaxy SmartTag2 fonctionne également de manière transparente avec SmartThings Station, qui est intégré à SmartThings Find — servant de scanner d’appareils toujours à la maison — aider les utilisateurs à garder une trace des objets de valeur auxquels un SmartTag est attaché. SmartThings Station informera les utilisateurs de l’emplacement de leur élément étiqueté — à partir d’objets personnels tels que des télécommandes de télévision, des portefeuilles, des clés et des appareils enregistrés comme des smartphones, des tablettes, des montres et des écouteurs. Les propriétaires d’animaux recevront également une alerte lorsqu’un collier étiqueté s’éloignera trop de la station SmartThings, ce qui les aidera à garder leurs amis à quatre pattes près de chez eux.

1 Pour Galaxy SmartTag2, la connexion au compte Samsung et l’enregistrement sur SmartThings Find sont requis. Le Galaxy SmartTag2 doit être associé à des smartphones Galaxy compatibles ultra large bande (UWB) avec Android 11 ou version ultérieure pour fonctionner pleinement. La précision peut être réduite s’il y a un obstacle entre vous et l’étiquette, par exemple lorsque l’étiquette se trouve dans un tiroir, derrière un mur ou dans une voiture.

2 Les informations de contact et le message affichés en mode perdu doivent être enregistrés au préalable sur l’application SmartThings.

3 Les produits Galaxy actuels prenant en charge l’UWB incluent le Galaxy Note20 Ultra, le Galaxy S21+, le Galaxy S21 Ultra, le Galaxy S22+, le Galaxy S22 Ultra, le Galaxy S23+, le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy Z Fold2, le Z Fold3, le Z Fold4 et le Z Fold5.

4 La durée de vie de la batterie est basée sur les résultats de tests de laboratoire internes pour des scénarios d’utilisation typiques menés par Samsung. Testé avec les résultats d’une version préliminaire de l’appareil utilisant la batterie CR2032 de la boîte de réception. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des différents modèles d’utilisation, du modèle de l’appareil ou du fabricant de la batterie.

5 Le Galaxy SmartTag2 est classé IP67. Basé sur des conditions de tests en laboratoire pour une immersion dans jusqu’à 1 mètre d’eau douce pendant 30 minutes maximum. Déconseillé pour la plage, la piscine ou l’eau savonneuse. La résistance de l’appareil à l’eau et à la poussière n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps.