Des moyens économiques de mettre à jour une garde-robe – Shaw Local

L’apparence d’un individu peut en dire long. Pour beaucoup, cela souligne l’importance d’avoir une garde-robe qui présente l’image qu’ils veulent projeter.

À moins que vous ne disposiez de fonds illimités, le processus de conservation d’une garde-robe peut prendre du temps. La vie apporte son lot de dépenses, mais il est possible de renouveler sa garde-robe à chaque saison sans se ruiner. Consultez ces sept suggestions pour économiser de l’argent avant de visiter les détaillants.

1. Enquêtez sur votre garde-robe (et celle des autres)

Faites le point sur ce qui se trouve déjà dans votre garde-robe et vos tiroirs. Vous risquez d’oublier ce que vous avez, en particulier si vous emballez des articles saisonniers. De plus, vérifiez auprès de vos colocataires ou des membres de votre famille s’ils ont des pièces qu’ils n’utilisent pas ou qu’ils aimeraient échanger. Cela permet à tout le monde d’avoir l’air frais.

2. Transformez un pantalon en short ou en capri

Qui n’a pas fait rétrécir par la sécheuse un article qui lui convenait autrefois ? Au fil du temps, l’ourlet d’une robe peut remonter ou le pantalon n’arrive plus au bon endroit sur la cheville. Plutôt que de gaspiller un article, avec quelques retouches mineures, vous pouvez transformer un pantalon en short ou en capri et transformer des robes longues en robes courtes.

3. Investissez dans l’essentiel

Gardez une feuille de triche dans votre poche ou votre sac à main lorsque vous magasinez afin de pouvoir acheter des articles lorsqu’ils sont en rabais. Les agrafes pour stocker une garde-robe comprennent une robe noire de base, un pantalon de costume noir classique, une chemise de ville blanche, une jupe trapèze de couleur neutre, des hauts pour toutes les occasions et un jean délavé plus foncé bien ajusté. Pour les hommes, les basiques comprennent des pantalons et des blazers ou un costume bien ajusté, des chemises habillées de quelques couleurs neutres, des pantalons kaki décontractés, des jeans bien ajustés et des polos décontractés.

4. Définissez votre budget et votre plan d’achat

Certaines personnes aiment établir des budgets d’achat mensuels, tandis que d’autres mettent à jour leur garde-robe et préfèrent faire leurs achats de façon saisonnière. Déterminez combien vous pouvez consacrer à de nouveaux vêtements (après avoir fait l’inventaire des articles actuels) et respectez ce montant. Si vous êtes une personne qui a de la difficulté à dire « non » lors de vos achats, achetez en espèces plutôt qu’avec une carte. Lorsque vos fonds sont épuisés, quittez le magasin.

5. Magasinez à l’arrière

Les étagères de vente et de liquidation ont tendance à se trouver à l’arrière des grands magasins et autres détaillants. Commencez par là pour récupérer quelques pièces avant de vous diriger vers l’endroit où les articles les plus récents et les plus coûteux sont affichés.

6. Tenez-vous en à une palette de couleurs neutres

Il est plus facile de mélanger et d’assortir des articles plus récents avec des pièces que vous avez déjà si les couleurs se mélangent. Si vous souhaitez ajouter des touches de couleur, faites-le avec des accessoires tels que des ceintures, des cravates, des sacs à main ou des bijoux.

7. Magasinez des friperies ou des consignations

Ce n’est pas parce qu’il est utilisé que les vêtements durables ont moins de valeur. Les friperies et les magasins de consignation vendent des produits à très bas prix. Certains endroits ont même des jours de la semaine où le prix des articles avec billet est encore plus réduit. Les friperies et les magasins de consignations sont également d’excellents endroits pour trouver des pièces uniques.

La mise à jour d’une garde-robe n’a pas à casser la banque. Certaines stratégies simples peuvent faire en sorte que tout le monde soit à son meilleur et ait de l’argent à revendre.