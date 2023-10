Des moyens créatifs pour contrôler votre budget de retraite

Demandez des réductions : Ne soyez jamais gêné de demander le rabais pour les seniors, explique Waterman. D’innombrables organisations, des restaurants et musées aux parcs nationaux et hôtels, offrent des réductions et des cadeaux aux personnes âgées. Économiser 5 à 10 % sur une tasse de café ou un repas au restaurant peut sembler peu, mais ces réductions peuvent s’accumuler avec le temps.

Trouvez des cadeaux : Empruntez des livres à la bibliothèque (vous pouvez également obtenir des livres électroniques). Consultez la liste des événements locaux pour en savoir plus sur les concerts gratuits, les entrées aux musées et les festivals. Des écoles comme l’Université Harvard, le Georgia Institute of Technology et l’University College London proposent des cours gratuits sur des sujets allant de l’anthropologie des médias sociaux et de la théorie des jeux à la gestion du bonheur.

N’oubliez pas : plus vous utilisez de stratégies pour économiser de l’argent, plus les économies s’accumuleront rapidement et plus il vous sera facile d’étirer votre budget à la retraite.