Des moutons et des chèvres traversent le centre-ville de Madrid en écho aux pratiques passées

MADRID – Le bêlement et les cloches de quelque 1 200 moutons et 200 chèvres ont envahi le centre-ville de Madrid dimanche matin dans le cadre d’un festival qui recrée la pratique pastorale consistant à déplacer le bétail vers de nouveaux pâturages.

Dans le cadre de la Fête de la Transhumance, les organisateurs versent symboliquement le droit d’emprunter la route des bouviers qui traverse la capitale. Le paiement présenté à la mairie de Madrid dans la monnaie de l’Espagne médiévale consiste en 50 maravédis, comme indiqué dans un accord entre la ville et les bergers qui remonte à 1418.

Madrid organise le festival depuis 1994, et des villes et des petites villes d’Italie, de France et de Californie organisent des événements similaires.