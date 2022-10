Des moutons et des chèvres traversent le centre-ville de Madrid en écho aux pratiques passées

MADRID (AP) – Les bêlements et les cloches de quelque 1 200 moutons et 200 chèvres ont envahi le centre-ville de Madrid dimanche matin dans le cadre d’un festival qui recrée la pratique pastorale consistant à déplacer le bétail vers de nouveaux pâturages.

Les bergers ont rassemblé les animaux dans les rues pavées de la capitale espagnole tout en reconstituant ce que leurs ancêtres ont fait pendant des siècles : déplacer les troupeaux des hautes terres fraîches en été vers les pâturages d’hiver des basses terres.

Madrid, la capitale animée de l’Espagne, a toujours fait partie du réseau de 125 000 kilomètres (78 000 miles) de sentiers agricoles qui couvrent la péninsule ibérique.

Dans le cadre de la Fête de la Transhumance, les organisateurs versent symboliquement le droit d’emprunter la route des bouviers qui traverse la capitale. Le paiement présenté à la mairie de Madrid dans la monnaie de l’Espagne médiévale consiste en 50 maravédis, comme indiqué dans un accord entre la ville et les bergers qui remonte à 1418.

La proximité des animaux a ravi les citadins qui se sont rassemblés pour assister au rituel inconnu. Les enfants ont essayé de toucher la douce laine mérinos des moutons élevés localement.

Madrid organise le festival depuis 1994, et des villes et des petites villes d’Italie, de France et de Californie organisent des événements similaires.

En Espagne, les méthodes agricoles modernes ont réduit la pratique de la transhumance – le mouvement saisonnier du bétail – à un petit groupe d’agriculteurs qui perpétuent la tradition par le biais d’associations telles que Concejo de la Mesta, responsable du Festival de la transhumance à Madrid.

Ils encouragent la transhumance pour des avantages tels que la durabilité, la valeur culturelle et la protection de l’environnement, car les zones parcourues par les moutons sont moins sujettes aux incendies de forêt.

Selon l’Association Transhumance et Nature, 52 familles pratiquent la pratique en Espagne.

Presse associée, La presse associée