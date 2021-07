Des moutons embauchés au cimetière pour découvrir des tombes «historiques» en Irlande

Découvrir des tombes historiques ressemble à un travail qui ne devrait être confié qu’à une équipe d’archéologues expérimentés qui ont le bon outil pour effectuer le travail. Cependant, et si nous vous disions que les moutons et les chèvres pourraient jouer un rôle clé au cours de ce processus ? Cela semble bizarre, non? Mais un cimetière en Irlande a embauché un troupeau de moutons pour son relooking. Les moutons travailleront pour trouver de vieilles tombes cachées par la prolifération de végétation au cimetière, a rapporté RTE News.

Parlant de l’expérience, la conseillère du Fianna Fail, Audrey Buckley, a déclaré que les moutons mangeraient la végétation envahie par la végétation autour des pierres tombales et des rochers qui recouvrent la tombe, permettant aux historiens de les déterrer. Utiliser ainsi des moutons et des chèvres sera utile pour découvrir de vieilles tombes qui ont une pierre tombale délicate. Buckley a proposé l’idée d’utiliser cette technique au cimetière de St. Matthew à Crosshaven, après avoir été témoin de l’efficacité de la chasse aux chèvres au Pays de Galles.

L’expérience a déjà commencé à montrer des résultats et le mouton a découvert une pierre tombale d’une fillette de deux ans décédée le 7 octobre 1872. Selon l’inscription de la pierre tombale, cette fillette de 2 ans nommée Maria Kate Russel était dans le deuil son père Crp George Russel qui était présent lors de son décès.

Après la découverte de cette tombe, Buckley a réussi à contacter le petit-neveu de la petite fille. Il était ravi de recevoir un appel du cimetière et a déclaré qu’il prévoyait de visiter la tombe dès que possible. Il a également exprimé sa gratitude au conseiller et à son équipe pour avoir retrouvé l’ancienne tombe.

L’équipe de bénévoles travaillant à la rénovation du cimetière a également découvert la tombe d’une famille de quatre personnes, après que des moutons aient été utilisés pour nettoyer la couverture végétale qui la recouvrait. Beaucoup de ces tombes avaient des rochers comme marqueurs car tout le monde ne pouvait pas se permettre des pierres tombales. Le noyau de l’équipe de bénévoles se compose de 12 membres qui appartiennent à la campagne Templebreedy Save our Steeple à Crosshaven.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici