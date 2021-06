Des moustiques tigres asiatiques porteurs de maladies «en route pour le Royaume-Uni»

Des moustiques tigres asiatiques MORTELS devraient s’installer au Royaume-Uni, a averti un expert en maladies.

Une seule piqûre permet aux moustiques de produire jusqu’à 200 œufs, il est donc important que vous sachiez comment garder leurs piqûres à distance.

Le moustique tigre asiatique devrait faire son chemin vers les côtes britanniques cet été Crédit : Getty – Contributeur

Le principal expert en prévention des morsures et conseiller gouvernemental, Howard Carter, a déclaré que les insectes embêtants se trouvent au Royaume-Uni chaque été et qu’il ne leur faudrait pas longtemps pour faire des ravages sur les Britanniques.

Tous les points d’entrée possibles pour les moustiques tigres asiatiques sont surveillés à partir de juin, déclare Public Health England (PHE), mais les voyages pourraient signifier qu’ils se dirigent vers les côtes britanniques.

M. Carter explique : « Sur le continent, les deux espèces d’Aedes se trouvent dans les climats les plus chauds.

« Il est donc très important que toutes les personnes sensibles aux piqûres se protègent afin de limiter les chances que ces espèces envahissantes s’installent. »

COMMENT ME PROTÉGER ?

M. Carter dit qu’il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour vous assurer de ne pas devenir la proie des moustiques.

« Beaucoup de moustiques se concentrent sur les oreilles, les poignets et les chevilles et ils ont actuellement plus de chance de le faire parce que les gens sont légèrement vêtus.

« Les moustiques choisissent ces zones parce que c’est là que la peau est plus fine et que les vaisseaux sanguins sont plus proches de la surface, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles les femmes se font généralement piquer plus que les hommes.

« Donc, c’est une bonne idée de se laver avec des produits qui contiennent de la citronnelle, puis de vaporiser avec un insectifuge à base de PMD tel que, incognito. »

Les moustiques viseront les zones où la peau est plus fine car c’est là que les vaisseaux sanguins sont plus proches de la surface Crédit : Getty – Contributeur

Il a ajouté que vous devriez également utiliser une crème hydratante contenant de la citronnelle, mais pour un effet maximal, vous devez utiliser le spray en dernier.

« S’il est utilisé correctement, cela donnera à n’importe qui une protection à 100% – même pour ceux qui trouvent que rien ne fonctionne.

« Le DEET (N,N-Diéthyl-méta-toluamide) n’offre plus une protection totale car certains moustiques y sont devenus résistants », a-t-il ajouté.

PAS DE PARFUMS

Bien que vous asperger de votre parfum préféré puisse sembler une bonne chose pour vous rafraîchir pendant les mois d’été, M. Carter dit que vous devriez éviter tous les parfums.

Cela dit-il, c’est parce que certains parfums, tels que les combinaisons de lavande les attirent réellement.

Il a ajouté : « Sachez que la plupart des articles de toilette et des crèmes solaires, ainsi que la plupart des assouplissants textiles contiennent des parfums. Soyez conscient de vos odeurs !

« Utilisez une protection sur toute peau exposée et vaporisez également vos vêtements ; les moustiques peuvent et vont mordre à travers le tissu, même les jeans épais !

« Vaporisez un insectifuge sur et autour de votre porte arrière ou de la porte de votre maison d’été avant d’entrer, car les moustiques attendent souvent à l’extérieur des portes et des fenêtres et cette procédure simple aide à les empêcher d’entrer.

« Assurez-vous de porter des vêtements de couleur claire et couvrez votre peau autant que possible. »

ÊTRE PRUDENT

La France est actuellement un pays de la liste orange au Royaume-Uni, le gouvernement dit que vous ne devriez pas voyager dans les pays ou territoires de la liste orange.

Si vous revenez de France, vous devez mettre en quarantaine pendant 10 jours à votre arrivée, ainsi que passer des tests.

M. Carter a déclaré que si vous voyagez en France, comme le font de nombreux vacanciers britanniques chaque année, vous devez savoir que pendant la pandémie, l’espèce de moustique Aedes a augmenté de 50% en France et couvre désormais les trois quarts du pays. .

Il a expliqué : « Le moustique Aedes aegypti peut être porteur de la dengue, du chikungunya, du Zika et d’autres maladies transmises par les moustiques.

Une seule piqûre donne au moustique suffisamment de sang pour reproduire 200 œufs, ceux-ci se transforment ensuite en larves (dans l’eau stagnante) puis en nymphes affamées.