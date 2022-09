Des moustiques porteurs du virus du Nil occidental recueillis dans le comté de La Salle – Shaw Local

Le département de la santé du comté de La Salle a reçu la confirmation de moustiques dans le comté de La Salle porteurs du virus du Nil occidental.

Les moustiques ont été collectés à Grand Ridge le 31 août et des tests de confirmation ont révélé la première activité du virus du Nil occidental dans le comté en 2022.

“C’est la période de l’année où nous nous attendons à voir l’activité du virus du Nil occidental augmenter”, a déclaré la directrice de la santé environnementale, Jennifer Osborn. “Les moustiques resteront actifs jusqu’au premier gel dur, il est donc important que chacun prenne des précautions pour se protéger des moustiques et des virus qu’ils véhiculent.”

Le virus du Nil occidental se transmet par la piqûre de moustiques culex, communément appelés moustiques domestiques, qui ont contracté le virus en se nourrissant d’un oiseau infecté.

Les symptômes courants du virus du Nil occidental comprennent la fièvre, les nausées, les maux de tête et les douleurs musculaires. Les symptômes peuvent durer de quelques jours à quelques semaines. Le département de la santé du comté de La Salle déclare que quatre personnes sur cinq infectées par le virus ne présenteront aucun symptôme.

Dans de rares cas, une maladie grave, notamment une méningite, une encéphalite ou la mort, peut survenir. Les personnes de plus de 60 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque plus élevé de contracter une maladie grave causée par le virus du Nil occidental.

La surveillance du virus comprend des tests de laboratoire pour les lots de moustiques, les corbeaux morts, les geais bleus et les rouges-gorges ; ainsi que des tests sur les humains présentant des symptômes de type virus du Nil occidental.

Plus d’informations et une liste complète des statistiques sur le virus du Nil occidental pour le comté de La Salle sont disponibles sur le site Web du département de la santé à l’adresse www.lasallecountyil.gov.