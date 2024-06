Des moustiques porteurs du virus du Nil occidental découverts dans le comté de Los Angeles

Le comté de Los Angeles a détecté pour la première fois cette année des moustiques porteurs du virus du Nil occidental.

Les moustiques ont été récupérés dans un piège dans le quartier de Winnetka, dans la vallée de San Fernando, a annoncé samedi le district de contrôle vectoriel du comté du Grand Los Angeles.

« Bien que la présence du virus du Nil occidental dans notre communauté ne soit pas inhabituelle, cette détection précoce sert de rappel essentiel à tous les résidents pour qu’ils prennent des mesures préventives », a déclaré Steve Vetrone, directeur des services scientifiques et techniques du district de contrôle vectoriel, à une déclaration préparée. « Nous exhortons chacun à se protéger des piqûres de moustiques et à éliminer les eaux stagnantes autour de leurs maisons où les moustiques peuvent se reproduire. »

Le principal vecteur du virus du Nil occidental en Californie est le culex moustique, qui contracte le virus en se nourrissant du sang d’oiseaux infectés. La maladie se transmet généralement aux humains par les piqûres de moustiques.

Environ 20 % des personnes infectées par le virus du Nil occidental présentent des symptômes pouvant inclure de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées, des éruptions cutanées et de la fatigue. Dans de rares cas, les infections peuvent entraîner une grave inflammation du cerveau et de la moelle épinière. Les personnes de 60 ans et plus courent un risque plus élevé de complications.

Il n’existe pas de vaccin humain contre le virus du Nil occidental. Les responsables de la santé publique affirment que la meilleure façon de se protéger est de porter un insectifuge ainsi que des manches longues et des pantalons dans les zones infestées de moustiques.

Il permet également d’éliminer les eaux stagnantes, où se reproduisent les moustiques. Les experts recommandent de vider toute eau stagnante dans les gouttières, les seaux, les jardinières ou tout autre endroit pouvant retenir l’eau pendant plus d’une semaine.

Les piscines négligées avec de l’eau verte peuvent également être signalées au district local de contrôle des vecteurs pour traitement.

Les experts ont averti que les précipitations record en Californie pourraient entraîner une explosion de la population de moustiques et une augmentation du virus du Nil occidental.

Il y a eu 461 cas de Nil occidental chez l’homme en Californie l’année dernière, et 19 ont été mortels, selon le programme californien de surveillance et de réponse aux virus transmis par les moustiques.

Le nombre de moustiques porteurs du virus du Nil occidental dans le Golden State a augmenté d’environ 78 % entre 2013 et 2023, selon le programme.

La Californie a signalé 25 échantillons de moustiques porteurs du virus du Nil occidental jusqu’à présent cette année, contre cinq à la même période l’année dernière, selon les données. Sur ces 25, 18 ont été trouvés dans le comté de Riverside.

L’État a également signalé 17 oiseaux morts porteurs du virus, contre 14 à la même période l’année dernière.