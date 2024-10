Des moules imprimés en 3D façonnent un pot de branche biodégradable à partir de pâte recyclée et de pâte de riz

Le récipient à plantes biodégradable de Jacob Boyd est fait de pâte recyclée

Le designer industriel Jacob Boyd présente Bough Pot, un récipient végétal biodégradable qui relie les utilisateurs du centre communautaire et les initiatives agricoles urbaines. Conçu en collaboration avec l’Université Carleton et un centre communautaire local, le pot est fabriqué à partir de matériels comme la pâte recyclée, liée à de la pâte de riz, et elle est produite dans les centres eux-mêmes en utilisant imprimé en 3D moules à compression. Étant donné que les pots à branches sont entièrement décomposables, les légumes peuvent être plantés directement dans le sol sans retirer la plante du récipient, ce qui simplifie le processus de plantation et réduit les déchets.



toutes les images sont une gracieuseté de Jacob Boyd

Développé par Basé à Vancouver Jacob Boyd pour créer un système reliant les utilisateurs aux fermes urbaines, le Bough Pot est offert aux visiteurs du centre communautaire, chacun semé d’une graine de légume. Les utilisateurs prennent soin du pot à la maison et, au printemps, ils le rapportent pour le planter dans les fermes urbaines locales. Le navire est disponible en deux variantes, une sans poignée et une avec poignée. Les versions avec poignée facilitent le transport entre le domicile des utilisateurs et les fermes. L’inclusion de la poignée améliore la mobilité du pot, facilitant l’échange entre les utilisateurs et le réseau agricole urbain. La conception du pot présente également des impressions et des saillies qui créent un effet de nidification lorsqu’il est placé en série, permettant aux utilisateurs d’exprimer leur créativité à travers des arrangements personnalisés. Le moules open source sont disponibles gratuitement, encourageant une utilisation et une production plus larges.



