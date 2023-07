Des motos de la police d’Atlanta brûlées dans un incendie déclenché par des «dispositifs incendiaires», selon des responsables

ATLANTA (AP) – Des motos du département de police d’Atlanta ont été endommagées lors d’un incendie intentionnel causé par des appareils installés à l’intérieur d’un centre de formation tôt samedi, ont déclaré des responsables.

Le service d’incendie et de sauvetage d’Atlanta a répondu aux informations faisant état d’un incendie impliquant plusieurs véhicules vers 2 h 20 et a trouvé plusieurs motos en feu, a rapporté WANF-TV.

Les pompiers présents sur les lieux ont trouvé des « dispositifs incendiaires » utilisés pour allumer le feu, ont indiqué des responsables.

Le service d’incendie enquêtait mais il n’y avait aucune information immédiate sur des arrestations ou si l’incendie était classé comme incendie criminel, a rapporté WANF.

Le service d’incendie et de secours de la ville et le service de police n’ont pas immédiatement répondu aux courriels de l’Associated Press demandant des informations supplémentaires.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré dans une déclaration écrite que l’incendie était une destruction planifiée « scandaleuse et totalement inexcusable » de biens qui mettait des vies et des biens communautaires en danger.

« Ce sont les tactiques des criminels organisés, pas des manifestants, et leurs partisans devraient se demander s’ils veulent vraiment être associés à des personnes aussi radicales et violentes », a déclaré Kemp. « En travaillant avec des partenaires d’application de la loi étatiques, locaux et fédéraux, nous trouverons ces criminels et les traduirons en justice. »

La déclaration de Kemp publiée sur les réseaux sociaux n’a donné aucun détail sur les groupes ou les individus qui pourraient faire l’objet d’une enquête.

L’emplacement de l’incendie samedi sur Southside Industrial Parkway n’était pas le même que le centre de formation à la sécurité publique d’Atlanta prévu, a rapporté WANF.

Les opposants au centre de formation de 90 millions de dollars espèrent imposer un référendum sur la construction du projet contesté, qui, selon eux, conduira à une plus grande militarisation de la police tandis que sa construction exacerbera les dommages environnementaux dans une zone pauvre à majorité noire.

Le maire d’Atlanta, Andre Dickens, et d’autres, ont déclaré que le centre remplacerait les installations de formation inadéquates et aiderait à résoudre les difficultés d’embauche et de rétention des officiers qui se sont aggravées après les manifestations nationales contre la brutalité policière et l’injustice raciale il y a trois ans.

Plus de 40 personnes ont été accusées de terrorisme domestique en lien avec des manifestations sur le site, où les autorités ont tué par balle un militant écologiste en janvier alors qu’elles nettoyaient un camp utilisé par des militants. Le Georgia Bureau of Investigation enquête sur l’affaire dans laquelle des responsables de la ville ont déclaré que des agents avaient tiré en état de légitime défense après que le manifestant ait tiré sur un soldat.

Presse associée, La presse associée