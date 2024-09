Des motifs circulaires et des couleurs vives guident les visiteurs à travers le hub de 100architects

100architects construit un centre de divertissement dynamique à Marassi

The Hub, une nouvelle destination de divertissement conçue par 100architectes pour Emaar Misr, s’étend sur 60 000 m² à Marassi sur EgypteLe centre commercial The Hub est situé sur la côte nord de la ville. Il propose une approche distincte de la conception de l’espace public, en mettant l’accent sur une esthétique audacieuse et colorée et des expériences interactives qui engagent les visiteurs de tous âges. Conçu comme un espace social central pour les adolescents et les jeunes adultes, The Hub complète les installations publiques existantes dans la région.

Le projet s’articule autour du concept de « Big Bang », symbolisant la vitalité et la jeunesse à travers des couleurs vives, des formes dynamiques et des lumières. Ce thème abstrait se manifeste dans la conception avec des lignes colorées intégrées au sol, guidant les mouvements des visiteurs et améliorant la circulation. L’aménagement est organisé autour de trois zones principales – un espace événementiel polyvalent, une aire de jeux et Kids Town – toutes gravitant autour d’une place centrale. Ces éléments sont disposés de manière à encourager les interactions sociales et à offrir des espaces flexibles pour diverses activités.



toutes les images par Photographie d’Essam Arafa

le hub propose une conception modulaire et des espaces interactifs

Le Hub comprend un cinéma en plein air, une piste de karting, une patinoire à roulettes, des terrains de sport, une salle de jeux et des espaces pour des événements éphémères tels que des marchés, des concerts et des ateliers. Les espaces modulaires de restauration et de vente au détail occupent respectivement 10 000 m² et 15 000 m², conçus pour s’intégrer parfaitement à l’esthétique globale. Cette approche de construction modulaire a permis un assemblage rapide tout en conservant un style industriel contemporain qui trouve un écho auprès des jeunes publics. La phase 1 a été achevée à temps pour la saison estivale 2024, et la phase 2 devrait être achevée d’ici la mi-2025, introduisant un espace de jeu élargi et des équipements supplémentaires. Entreprise basée à Shanghai 100architects souligne son engagement continu à créer des espaces publics dynamiques et socialement engageants, le Hub devenant rapidement une destination populaire.



Le Hub s’étend sur 60 000 m² à Marassi, offrant un espace de divertissement audacieux et interactif



le projet introduit un concept de « Big Bang », symbolisant la vitalité à travers des formes dynamiques et des couleurs vibrantes



des lignes colorées encastrées dans le sol guident les visiteurs à travers The Hub, améliorant la circulation et l’attrait visuel



le Hub sert d’ancrage social pour les jeunes, en complément des équipements publics existants à Marassi