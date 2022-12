Des motards rencontrent un tigre sur la route, et puis…

Il y a de fortes chances que vous rencontriez un animal sauvage ou deux en voyageant par la route à travers n’importe quelle forêt indienne. Il existe de nombreuses vidéos sur Internet montrant des individus apercevant des animaux tels que des éléphants et des tigres, ce qui peut parfois vous faire frissonner. Un événement similaire peut être vu dans une vidéo partagée par la responsable du Service forestier indien Susanta Nanda.

Dans la vidéo, on voit un tigre traverser la route tandis que deux hommes à vélo roulaient devant. Pour éviter d’être dans la ligne de mire du tigre, le motard arrête le véhicule et commence lentement à reculer. Choisir de le faire au lieu d’essayer de contourner l’animal ou de klaxonner était un choix judicieux. Susanta Nanda, qui a partagé la vidéo, a tweeté : “Tant qu’on n’a pas de marche arrière dans le vélo, faites preuve de bon sens au fond de votre esprit et conduisez lentement dans les habitats sauvages.”

Tant que l’on n’a pas de marche arrière dans le vélo, faites preuve de bon sens et conduisez lentement dans les habitats sauvages.Via Ramesh Pandey. pic.twitter.com/7fBnwJUJiH– Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 21 décembre 2022

La vidéo semble avoir été enregistrée depuis une voiture et montre les coureurs attendant patiemment que le tigre traverse la route. Le tigre regarde longuement les motards et l’automobiliste avant de s’approcher prudemment d’eux. Mais soudain, il s’arrête, apparaît pour évaluer la situation et reprend sa promenade à travers la route.

La vidéo a été partagée il y a trois jours et a reçu plus de 1 lakh vues. Un large éventail de remarques a également été reçu concernant la vidéo.

Un utilisateur a écrit: «Il n’est pas prudent de conduire lentement pour les motards via ces zones de tigres. Ils pourraient attendre dans les buissons pour sauter et tendre une embuscade. On ne sait jamais.”

Il n’est pas sûr de conduire lentement pour les motards via ces zones de tigres. Thry attend peut-être dans les buissons pour sauter et tendre une embuscade. On ne sait jamais— Kartik S (@kartiksaysnow) 23 décembre 2022

Un autre utilisateur a ensuite donné des suggestions pour résoudre les croisements d’animaux et a commenté: «Je pense que les services forestiers devraient travailler avec PWD [public works department] en résolvant les passages d’animaux, comme un pont au-dessus ou sous un pont.

Je pense que les départements forestiers devraient travailler avec les personnes handicapées pour résoudre les passages d’animaux, comme un pont ou sous un pont. – Abhishek M (@SpotlessAJ) 22 décembre 2022

« Le roi décide qui il épargne. Super look avec super mouvements », a commenté un troisième utilisateur.

Le roi décide qui il épargne 😁Super look avec super mouvements ❤️— Sukhjit Kaur (@__Sukhjit__) 23 décembre 2022

Susanta Nanda est connue pour partager des vidéos d’observations dans les forêts. Il y a quelques semaines à peine, il a posté une vidéo d’un éléphant évitant un deux-roues à grande vitesse alors qu’il traversait la route.

