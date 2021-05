le décès de 21 coureurs d’ultramarathon en Chine jette une lumière sur une industrie qui est en plein essor dans le pays mais qui a subi une série de controverses et d’embarras.

La grêle, la pluie verglaçante et les vents violents ont été responsables de la mort des coureurs participant à une course de montagne de fond de 100 kilomètres (60 miles) samedi dans la province du nord-ouest du Gansu.

Alors que les autorités ont lancé une enquête, les médias sociaux chinois ont éclaté de deuil et d’indignation, se demandant pourquoi les organisateurs n’avaient pas été mieux préparés aux conditions météorologiques extrêmes.

Cependant, la qualité et l’organisation de certains des ultramarathons, marathons, semi-marathons et autres événements de course longue distance qui se déroulent actuellement en Chine suscitent des inquiétudes depuis longtemps.

Le gouvernement encourage fortement l’exercice pour tous les âges, et la course à pied a pris son envol avec la plupart des concurrents de la classe moyenne arborant les derniers équipements à la mode et les technologies portables.

Certains participants souhaitent se vanter de leurs réalisations sur les réseaux sociaux ou les utiliser sur des candidatures pour améliorer leurs perspectives d’emploi. D’autres veulent juste rester en forme.

Selon les médias l’année dernière, citant des chiffres de l’Association chinoise d’athlétisme (CAA), le pays a accueilli 40 fois plus de marathons en 2018 qu’en 2014.

La CAA a déclaré qu’il y avait eu 1900 «courses à pied» en Chine en 2019.

Des événements phares comme le marathon de Shanghai attirent régulièrement jusqu’à 38 000 coureurs.

Le radiodiffuseur d’État CCTV a déclaré dimanche dans un commentaire en ligne que la tragédie du Gansu était « un appel au réveil pour les événements marathon qui ont fleuri presque partout en Chine ces dernières années ».

« La planification des itinéraires, les garanties de sécurité, les préparatifs médicaux, les secours d’urgence, les approvisionnements alimentaires, etc., doivent être précis et infaillibles », a déclaré CCTV, avertissant également les coureurs de « respecter la nature, respecter la science, chérir la vie ».

‘Courir sauvage’

Ce n’est pas la première fois que ce que les médias d’Etat appellent souvent la «fièvre du marathon» fait la une des journaux en Chine pour des raisons non sportives.

En 2018, lors d’un semi-marathon dans la ville méridionale de Shenzhen, 258 coureurs ont triché – dont beaucoup ont emprunté des raccourcis.

Les caméras de la circulation les ont surpris en train de s’élancer à travers les arbres pour rejoindre une autre partie de la course.

Puis, en 2019, une femme a été filmée sur un vélo de location de couleur verte lors du marathon international de Xuzhou, dans l’est de la Chine. Les officiels de la course lui ont ordonné de descendre de la moto, pour ensuite remonter.

La CAA a tenté de nettoyer le sport, notamment en interdisant à vie à trois coureurs chinois qui ont triché au prestigieux marathon de Boston en 2019.

Deux d’entre eux ont présenté des certificats falsifiés pour atteindre la norme d’entrée stricte, tandis que le troisième a donné son dossard à quelqu’un d’autre pour courir pour lui.

Les organisateurs de marathon en Chine utilisent désormais la technologie faciale pour s’assurer que les coureurs sont correctement identifiés.

Un responsable de la CAA a précédemment déclaré aux médias d’État que certaines personnes avaient été emportées par la manie du marathon en Chine et s’inscrivaient à des courses alors qu’elles n’étaient malheureusement pas préparées et ne savaient guère ce que cela impliquait.

Cela ne semble pas avoir été le cas de ceux qui ont péri, semble-t-il d’hypothermie, à Gansu, car des coureurs d’élite faisaient partie des victimes.

Mais ces décès ont conduit à de nouveaux appels pour une meilleure réglementation et une meilleure organisation.

L’Administration générale du sport, la principale instance dirigeante du sport en Chine, a demandé aux organisateurs d’événements à travers le pays d’améliorer la sécurité.

Un éditorial du Beijing News a déclaré que la sécurité n’avait pas réussi à suivre le rythme de l’explosion de la popularité du marathon et que les organisateurs – qui comprennent les autorités locales – sont souvent plus intéressés à attirer un grand nombre de concurrents et à gagner de l’argent.

« En bref, les besoins et l’enthousiasme des sports populaires doivent être satisfaits et pris en charge, mais les événements ne doivent pas » se déchaîner « au détriment de la sécurité », a-t-il déclaré.

