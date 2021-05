Des morts mystérieuses frappent un troupeau de 18 éléphants dans une vidéo choquante

Une enquête est en cours en Inde après que 18 éléphants ont été retrouvés morts dans une forêt.

Révélés dans une vidéo choquante, les grands animaux indigènes, dont cinq veaux, peuvent être vus éparpillés sur le sol de la jungle devant des habitants horrifiés.

On pense qu’un éléphant a été frappé par l’éclairage Crédit: AFP

Les images choquantes montrent les animaux géants éparpillés sur le sol Crédit: SWNS

Le troupeau mort a été retrouvé jeudi dans la forêt de réserve proposée de Kandali, dans le nord-est de l’Inde, dans l’État d’Assam.

Les autorités indiennes ont lancé aujourd’hui une enquête afin de parvenir à un consensus sur la cause du décès.

Vendredi, une équipe de vétérans et de fonctionnaires s’est rendue sur le site avec Parimal Shuklabaidya, ministre des forêts et de l’environnement de l’Assam.

M. Suklabaidy a confirmé que les carcasses avaient été envoyées pour des examens post-mortem, a déclaré, bien que les enquêtes préliminaires suggèrent que la foudre en était la cause.

« C’est un incident très triste, un tel incident ne s’est jamais produit dans les forêts d’Assam », a-t-il déclaré.

«Aujourd’hui dans l’après-midi, pendant la pluie, un orage s’est produit et il a été si intense que 18 éléphants sont morts dans la forêt».

Cependant, l’éminent défenseur de l’environnement Soumyadeep Datta, du groupe d’activistes écologistes Nature’s Beckon, a déclaré que cela était peu probable sur la base des images des médias sociaux.

« L’empoisonnement pourrait être à l’origine de la mort des éléphants », a déclaré Datta à l’AFP. « Nous devons attendre le rapport d’autopsie, ce que le département des forêts fera bientôt. »

L’Inde abrite près de 30 000 éléphants, soit environ 60% de la population d’éléphants d’Asie sauvages.

Ces dernières années, il y a eu de plus en plus d’incidents d’éléphants tués par les habitants – et vice-versa – alors que les humains empiètent davantage dans les zones forestières.

