Des morgues en Afrique du Nord remplies de migrants morts en tentant d’atteindre l’Europe, prévient le ministre de l’Immigration

Les morgues en Afrique du Nord regorgent de cadavres de migrants essayant de se rendre en Europe, a averti le ministre de l’Immigration

Robert Jenrick a déclaré que certaines parties de la Méditerranée risquaient de « devenir un cimetière » – dans un rappel aux critiques de sa tentative d’arrêter les bateaux.

Robert Jenrick s’est rendu en Afrique du Nord pour remonter « en amont » de la crise des migrants Crédit : Getty

Après sa tournée de cinq jours dans la région, il s’est engagé à obtenir des vols vers le Rwanda depuis le pays « le plus rapidement possible » et envisage davantage d’accords de retour avec d’autres pays.

S’adressant exclusivement au Sun dimanche à son retour, M. Jenrick a déclaré: «Le niveau d’exploitation et d’abus des êtres humains impliqué dans ce commerce est grotesque d’une manière que je pense que les gens n’apprécient même pas pleinement.

« Il y a des parties de la Méditerranée qui risquent de devenir un cimetière. Il y a des pays d’Afrique du Nord dont les morgues sont pleines à cause de corps sortis de l’eau par leurs services de garde-côtes ou échoués sur leurs plages.

Des officiers britanniques sont déployés dans la région pour travailler avec les forces de l’ordre locales alors que la crise migratoire explose.

Près de quatre fois plus de personnes sont passées de la Tunisie à l’Italie au cours des trois premiers mois de cette année qu’à la même période l’an dernier.

M. Jenrick a déclaré que la grande majorité d’entre eux n’étaient pas de véritables demandeurs d’asile, mais « de jeunes hommes, aptes et capables » essayant de se rendre en Grande-Bretagne.

Prétendant être le premier ministre britannique à s’être jamais rendu « en amont » de la route migratoire, il a déclaré qu’il « menait le combat » contre les gangs de trafiquants pervers.

Le ministre du Cabinet a déclaré: « J’ai eu le sentiment que pendant trop longtemps, nous avons été sur la défensive et que nous devons passer à l’attaque et cibler les passeurs en amont. »

Après avoir visité la Tunisie, l’Algérie et nos responsables en Libye, il a dénoncé les critiques minimisant le rôle du Royaume-Uni dans la lutte contre l’immigration clandestine.

Il a déclaré: «Il y a une opportunité pour le Royaume-Uni de diriger dans ce domaine et un appétit pour les gens de travailler avec nous. Et il y a eu un commentaire ces derniers mois par certains selon lesquels le Royaume-Uni est une valeur aberrante.

«Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. C’est faux. Ces gens ont besoin de sortir la tête du sable.

Rishi Sunak prie pour que le plan phare du Rwanda survive actuellement à une bataille judiciaire qui devrait rendre son jugement sous peu.

Lorsqu’on lui a demandé si les vols décolleraient dans les semaines suivant une victoire du gouvernement, M. Jenrick a répondu : « Nous allons faire partir les combats vers le Rwanda aussi vite que possible.

« Je suis convaincu que nous allons obtenir les vols vers le Rwanda. Et personne ne devrait douter de la détermination du Premier ministre, du ministre de l’Intérieur ou de moi-même à faire en sorte que cela se produise.