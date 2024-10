Des morceaux inédits de Jimi Hendrix, des factures de pressing et des fiches de paie en vente

CNN

Les chansons inédites de Jimi Hendrix font partie d’une série de souvenirs appartenant au défunt musicien qui devraient être mis aux enchères le mois prochain.

Pour la première fois, les fans auront l’opportunité d’enchérir pour divers objets personnels qui en révèlent davantage sur les efforts musicaux et la vie hors scène d’Hendrix, selon le vendeur de souvenirs de divertissement Propstore, qui organise la vente aux enchères.

Parmi les objets figurent 50 cassettes rares comprenant des enregistrements master avec des morceaux inédits, ainsi que des documents personnels tels que des fiches de paie pour lui et ses camarades de groupe, un formulaire manuscrit dans lequel Hendrix demande son acte de naissance, ses factures de nettoyage à sec et ses itinéraires de tournée.

« Lorsque nous avons eu l’occasion d’explorer ces archives pour la première fois, nous avons été immédiatement captivés par la profondeur et l’importance du matériel », a déclaré Mark Hochnam, consultant en musique et affiches de Propstore, dans un communiqué de presse.

« C’est une collection incroyable qui reflète non seulement la vie personnelle de Jimi Hendrix, mais qui vous ramène également à un moment charnière de l’histoire de la musique », a-t-il ajouté.

La collection provient des archives de Patricia « Trixie » Sullivan, qui a travaillé en étroite collaboration avec le manager de Hendrix, Mike Jeffery, selon Propstar.

La vente aux enchères en direct à Londres aura lieu le 15 novembre et comprendra plus de 400 lots de souvenirs musicaux, selon Propstar. site web. D’autres articles en vente incluent des pièces associées à Michael Jackson, Oasis, Queen, Arctic Monkeys et John Lennon.

La carrière active d’Hendrix en tant qu’artiste n’a duré que quatre ans, démarrant à la fin des années 1960 avant sa mort d’une overdose à l’âge de 27 ans en 1970.

En peu de temps, le guitariste, chanteur et compositeur de rock est devenu l’un des musiciens les plus célèbres et les plus influents de son époque, mêlant rock, soul, blues et jazz dans des ballades complexes qui transformeraient la musique populaire.

Le guitariste peu orthodoxe et interprète charismatique a été découvert dans un petit club de New York avant de se rendre en Angleterre en 1966 où il s’est rapidement fait un nom.

À la fin de cette année-là, son groupe Jimi Hendrix Experience avait sorti la chanson à succès « Hey Joe », suivie d’un premier album influent l’année suivante.

Sur la recommandation de Paul McCartney, le musicien né à Seattle a ensuite livré une performance sensationnelle au Monterey International Pop Festival en Californie à l’été 1967.