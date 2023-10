Après avoir parcouru 200 millions de kilomètres dans l’espace, des morceaux rocheux de l’astéroïde Bennu ont été déposés sur Terre par le vaisseau spatial OSIRIS-REx fin septembre. Désormais, certains de ces fragments seront exposés pour que les visiteurs du musée puissent les observer de première main.

Le Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian dévoiler la première exposition publique de l’échantillon d’astéroïde le vendredi 3 novembre. Le musée, situé à Washington, DC, sera le premier à offrir aux passionnés de l’espace un aperçu des roches sombres et immaculées et de la poussière collectées par l’astéroïde Bennu.

L’échantillon sera exposé dans la galerie de météorites Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems and Minerals du musée. L’exposition comprendra également des maquettes du vaisseau spatial OSIRIS-Rex, prêtées par Lockheed Martin, et de la fusée Atlas V 411 qui transportait le vaisseau spatial, prêtées par United Launch Alliance.

“Cette exposition est notre première chance de partager cet incroyable voyage avec le public”, a déclaré Tim McCoy, conservateur des météorites du musée qui a travaillé sur la mission OSIRIS-REx, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Bennu est un petit astéroïde géocroiseur qui frôle la Terre tous les six ans environ. Les scientifiques pensent que Bennu pourrait s’être détaché d’un astéroïde beaucoup plus gros, riche en carbone, il y a environ 700 millions à 2 milliards d’années, et avoir dérivé beaucoup plus près de la Terre depuis lors.

L’astéroïde a été sélectionné comme cible de la mission OSIRIS-REx de la NASA, qui a atterri sur l’astéroïde géocroiseur et a récupéré un échantillon rocheux en octobre 2020. La mission OSIRIS-REx déposé les échantillons d’astéroïdes dans le désert de l’Utah le 24 septembre, d’où il a été transporté au Johnson Space Center où une équipe de conservation a soigneusement essayé d’ouvrir le conteneur contenant la majeure partie de l’échantillon. Il s’agissait de la première tentative réussie de la NASA de restituer des échantillons d’un astéroïde lointain (le Japon a ramené des échantillons de l’astéroïde Ryugu en 2020).

L’équipe récemment j’ai eu des ennuis lorsque deux des 35 attaches de la tête TAGSAM, une tête ronde qui a saisi l’échantillon de l’astéroïde, n’ont pas pu être retirées. Heureusement, il y avait un abondance de poussière et de roches à l’extérieur de la tête TAGSAM, et les membres de l’équipe ont également réussi à extraire une plus grande partie de l’échantillon à l’aide d’une pince à épiler et d’une cuillère. La NASA élabore actuellement un plan pour ouvrir la porte de la chambre en toute sécurité.

Cependant, les échantillons d’astéroïdes extraits jusqu’à présent déjà dépasser l’objectif de la mission de collecter 60 grammes de débris de l’astéroïde, selon la NASA. À ce jour, l’agence spatiale a récupéré 2,48 onces (70,3 grammes) de roches et de poussière. Les premières analyses de l’échantillon ont révélé un abondance de molécules de carbone et d’eauexactement le genre de choses que les scientifiques espéraient trouver sur le premier échantillon d’astéroïde renvoyé par la NASA.

“Devenus maintenant revenus sur Terre sans avoir été exposés à notre atmosphère riche en eau ni à la vie qui remplit tous les coins de notre planète, les échantillons de Bennu promettent de nous parler de l’eau et des matières organiques avant que la vie ne vienne former notre planète unique. “, a déclaré McCoy.

