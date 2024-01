Des morceaux de la statue de Jackie Robinson brûlent dans le parc du Kansas

La police poursuit son enquête, a déclaré M. Ford, et a « déjà interrogé plus de 100 personnes ». Le département étudie également comment la statue a été démantelée et comment les pièces ont atterri sur le lieu de l’incendie. M. Ford avait précédemment déclaré que le motif du vol du monument n’était pas connu.

De plus, les enquêteurs des pompiers du service d’incendie enquêtent sur l’incendie de la poubelle, a-t-il déclaré. Dans un rapport posté sur Facebook, le département a déclaré que « d’autres parties de la statue n’ont pas été récupérées pour le moment ».

La statue avait une valeur estimée à 75 000 $, selon la Ligue 42, la Petite Ligue à but non lucratif qui l’a fait installer en avril 2021 à McAdams Park.

L’incident a provoqué l’indignation de la communauté, Bob Lutz, le directeur exécutif de la Ligue 42, qui prend son nom du numéro Robinson portait, a déclaré lors d’une interview mardi.