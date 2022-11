Des morceaux de la navette spatiale Challenger retrouvés au fond de l’océan

CAP CANAVERAL, Floride –

Une grande partie de la navette spatiale Challenger détruite a été retrouvée enterrée dans le sable au fond de l’Atlantique, plus de trois décennies après la tragédie qui a tué un instituteur et six autres personnes.

Le centre spatial Kennedy de la NASA a annoncé la découverte jeudi.

“Après en avoir entendu parler pour la première fois, cela vous ramène en 1986”, a déclaré Michael Ciannilli, un responsable de la NASA en charge des restes des deux navettes perdues, Challenger et Columbia.

Dans une interview à la NASA, il a déclaré que c’était l’un des plus gros morceaux de Challenger jamais trouvés au cours des décennies qui ont suivi l’accident.

Les plongeurs d’une équipe de documentaires télévisés ont repéré la pièce pour la première fois en mars alors qu’ils cherchaient l’épave d’un avion de la Seconde Guerre mondiale. La NASA a récemment vérifié par vidéo que la pièce faisait partie de la navette qui s’est brisée peu après le décollage le 28 janvier 1986. Les sept personnes à bord ont été tuées, y compris la première institutrice à destination de l’espace, Christa McAuliffe.

Le reste mesure plus de 15 pieds sur 15 pieds (4,5 mètres sur 4,5 mètres); il est probablement plus grand car une partie est recouverte de sable. En raison de la présence de tuiles thermiques carrées, on pense qu’elles proviennent du ventre de la navette, ont déclaré des responsables.

Le fragment reste au fond de l’océan juste au large de la côte de la Floride près de Cap Canaveral, alors que la NASA détermine la prochaine étape. Il reste la propriété du gouvernement américain.

Ciannilli a déclaré que les familles des sept membres d’équipage du Challenger avaient été informées.

Un documentaire de History Channel détaillant la découverte sera diffusé le 22 novembre.



——



Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.