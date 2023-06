Des montagnes russes en Suède déraillent, tuant 1 personne et en blessant 9

Un accident de montagnes russes dans le plus ancien parc d’attractions de Suède a tué une personne et en a blessé neuf autres lorsque le train a partiellement déraillé dimanche.

Plusieurs passagers à bord des montagnes russes Jetline au parc Gröna Lund ont été envoyés au sol lorsque l’avant du train a dévié de la voie pour des raisons inconnues, ont déclaré des responsables du parc.

Les wagons se sont arrêtés entre 20 et 25 pieds au-dessus du sol, bien que des témoins aient déclaré que deux ou trois personnes sont tombées, dont l’une a réussi à s’accrocher à la voie.

LA VIDÉO MONTRE LE PÈRE ESCALADE SUR LE TOBOGGAN D’EAU DU PARC À THÈME POUR SAUVER UNE FILLE PIÉGÉE

Le passager décédé n’a pas été identifié publiquement. La plupart des blessés, dont trois enfants, ont été relâchés lundi. Quatre adultes sont restés hospitalisés, dont deux dans un état grave mais ne mettant pas leur vie en danger, a indiqué le gouvernement régional.

L’Autorité suédoise d’enquête sur les accidents a lancé lundi une enquête sur la façon dont le train de montagnes russes a partiellement déraillé. Par ailleurs, la police a ouvert une enquête pénale sur d’éventuelles accusations d’homicide involontaire, causant des lésions corporelles et mettant en danger autrui.

JEUNE FILLE, 11 ANS, AGRASSÉE SEXUELLEMENT DANS UN PARC D’ATTRACTION PAR UN HOMME, 57 ANS : POLICE

Les responsables estiment que le parc restera fermé pendant au moins une semaine.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Situé sur une île près du centre-ville de Stockholm, Gröna Lund a ouvert ses portes en 1883 et est l’un des parcs d’attractions les plus populaires de Suède. Les montagnes russes Jetline de 2 600 pieds de long ont ouvert leurs portes en 1988 et ont été rénovées en 2000, selon le parc. Il a une hauteur maximale de 98 pieds et une vitesse maximale de 56 mph.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.