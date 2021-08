Des monstres talibans ont massacré ma mère et menacent de massacrer toute ma famille, dit un héros afghan qui a combattu aux côtés des Britanniques

UN soldat AFGHAN qui a risqué sa vie en combattant les talibans aux côtés de soldats britanniques craint que toute sa famille ne soit massacrée par le groupe terroriste lors d’une attaque de vengeance.

Nasim Noori, 41 ans, a payé des passeurs pour échapper au pays déchiré par la guerre après que des combattants talibans l’ont menacé de le tuer et ont massacré sa mère après avoir découvert qu’il s’était battu avec les troupes britanniques.

Nasim a combattu aux côtés de soldats britanniques pendant 14 ans mais n’est pas en mesure de demander l’asile au Royaume-Uni Crédit : Owen Holdaway

Sa femme et ses six enfants ont été contraints de fuir leur village car il craint que les talibans ne lancent une attaque de vengeance Crédit : Owen Holdaway

L’ancien combattant afghan craint que sa femme, ses six enfants et son frère ne soient tous anéantis après avoir été forcés de quitter leur domicile dans le Helmand alors que les combats dans la région s’intensifient.

Nasim, qui vit maintenant illégalement en Turquie après s’être vu refuser l’asile, affirme que ni le gouvernement afghan ni le gouvernement britannique n’ont été en mesure de lui offrir de l’aide – malgré des combats avec les troupes pendant 14 ans.

L’Afghanistan a été plongé dans le chaos après le retrait des troupes américaines au cours des derniers mois, alors que les forces talibanes ont lancé un assaut meurtrier sur les grandes villes dans leur quête sanglante pour prendre le contrôle.

On pense qu’ils commandent désormais un tiers du pays et ont les yeux rivés sur les trois grandes villes de Herat, Lashkar Gah et Kandahar dans ce qui est décrit comme l’un des pires combats jamais vus depuis 20 ans.

Des militants talibans impitoyables ont déjà massacré des milliers de civils et ont juré d’écraser à mort les homosexuels en leur imposant des murs alors qu’ils complotent pour rétablir leur interprétation stricte de la charia dans l’Afghanistan déchiré par la guerre.

Nasim, dont le frère combat toujours les talibans en première ligne, cherche désespérément à aider sa famille à s’échapper du pays ravagé par la guerre, craignant d’être assassiné de sang-froid en raison de son implication dans l’armée britannique.

Le père de six enfants a déclaré au Sun Online: « Lorsque j’ai demandé de l’aide aux Britanniques, ils m’ont dit d’aller ailleurs, d’aller voir le gouvernement afghan, mais ils ne peuvent pas aider.

« J’ai été pris pour cible par les talibans. Ils ont attaqué ma maison et tué ma mère dans une fusillade au milieu de la nuit lorsqu’ils ont découvert que je travaillais avec les Britanniques.

« Après cela, les services secrets afghans m’ont dit qu’il valait mieux que je parte.

»J’ai reçu de nombreuses menaces de mort et si j’étais resté, c’était un risque pour moi et ma famille.

»Au cours des dernières semaines, les talibans ont pris le contrôle de mon village et sont venus chez moi. Ils ont menacé ma femme et mes enfants et leur ont dit de partir. »

« J’ai combattu aux côtés des Britanniques, mais je ne leur en veux pas [my situation]. J’aime les Britanniques, ce sont mes frères. » Nasim Noori

L’ancien sergent-major a déclaré qu’il avait passé 14 ans à combattre aux côtés des Britanniques alors qu’il travaillait pour la Direction nationale de la sécurité afghane (NDS).

Le NDS a travaillé directement avec de nombreuses forces étrangères d’élite en Afghanistan, y compris le SAS et les Navy Seals, et a été impliqué dans de nombreuses opérations spéciales ciblant et tuant les principaux dirigeants talibans.

Depuis que le président américain Joe Biden a annoncé le retrait des troupes américaines en avril, les Britanniques ayant annoncé un plan similaire, le groupe extrémiste a fait des progrès constants dans le pays.

La famille de Nasim a récemment été forcée de fuir vers la capitale provinciale Lashkar Gah après que Nasim n’avait eu assez d’argent pour se faire sortir clandestinement du pays.

Il a fui via le Pakistan puis l’Iran vers la Turquie et vit avec seulement 300 £ par mois, travaillant illégalement comme soudeur sur un chantier de construction dans la ville de Tekirdağ à l’ouest d’Istanbul.

Il a déclaré: « J’essaie d’économiser suffisamment d’argent pour faire passer ma famille ici en contrebande et j’aimerais aller au Royaume-Uni, mais je suis ici illégalement, je n’ai ni passeport, ni papiers. »

RÈGNE DE LA TERREUR

Du jour au lendemain, l’ancienne base britannique dans le pays a également été saisie par les talibans après la fuite des forces afghanes.

L’ambassade britannique à Kaboul a déclaré que les insurgés avaient massacré des dizaines de civils par vengeance lorsqu’ils s’étaient emparés de zones gouvernementales.

Le président afghan Ashraf Ghani a accusé le retrait soudain des troupes britanniques et américaines d’avoir replongé son pays dans la guerre civile.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que les militants prévoyaient de libérer l’Afghanistan de « l’invasion de pays étrangers » et d’appliquer une forme extrême de la charia dérivée du Coran si les militants islamiques obtenaient le contrôle total.

« Un gouvernement islamique devrait gouverner le pays », a-t-il déclaré au Sun Online de Kaboul.

« Les mains des individus venus de pays étrangers et qui ont volé le trésor du pays doivent être coupées.

« Notre objectif est de libérer l’Afghanistan de l’invasion de pays étrangers et d’établir un pays indépendant et islamique dirigé par une personnalité nationale juste pour mettre fin à la discrimination et au vol des trésors publics. »

On estime qu’il y a entre 200 000 et 600 000 réfugiés afghans en Turquie et contrairement à bon nombre des 3,6 millions de réfugiés syriens, ils reçoivent peu de soutien du gouvernement turc et risquent régulièrement l’expulsion.

Selon Nasim, qui vient d’une famille de combattants militaires, la situation à Helmand et surtout près de la capitale provinciale est particulièrement mauvaise en ce moment

Il a déclaré: « L’un de mes quatre frères se bat MAINTENANT à l’extérieur de Lashkar Gah… il a été blessé aujourd’hui sur la ligne de front contre les talibans », a-t-il déclaré en montrant fièrement des photos récentes de son frère sur le champ de bataille.

« Il a également été entraîné et combattu aux côtés des Britanniques, cependant, les talibans avancent maintenant et la situation est très dangereuse », a-t-il ajouté.

Le gouvernement britannique a annoncé un plan pour réinstaller les interprètes et ceux qui ont travaillé avec les Britanniques, cependant, les critères ont été très stricts et ne couvrent pas Nasim, ses frères et sa famille.

Bien qu’il n’ait reçu aucune aide du gouvernement britannique, lorsqu’on lui a demandé s’il avait une quelconque animosité envers les Britanniques, Nasin a déclaré :

« J’ai combattu aux côtés des Britanniques, mais je ne leur en veux pas [my situation]. J’aime les Britanniques, ce sont mes frères. »