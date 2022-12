Des monstres qui mourront derrière les barreaux révélés après que Damien Bendall, malade, a été enfermé à vie pour d’horribles meurtres au marteau

Les criminels les plus tordus de Grande-Bretagne mourront derrière les barreaux après avoir reçu des ordres à vie.

La peine est la plus sévère disponible dans le système judiciaire britannique et est réservée aux crimes les plus graves.

Damien Bendall a été condamné à perpétuité pour le meurtre de sa partenaire enceinte et de ses trois enfants Crédit : PA

Parmi ceux dont la libération ne sera jamais envisagée, sauf circonstances exceptionnelles, figure le quadruple tueur Damien Bendall.

Le 21 décembre, il a rejoint 70 des délinquants les plus dangereux de Grande-Bretagne qui passeront le reste de leur vie en prison.

Sur la liste figurent également l’ancien policier déshonoré Wayne Couzens, le nécrophile David Fuller et le monstre Levi Bellfield.

D’autres noms notoires servant des ordres à vie incluent le tueur en série Rose West, le néo-nazi Thomas Mair et l’attaquant terroriste Khairi Saadallah.

Damien Bendal

Une photo de la caméra corporelle de la police de l’arrestation de Bendall Crédit : PA

Damien Bendall a assassiné sa partenaire enceinte Terri Harris, 35 ans, sa fille Lacey Bennett, 11 ans, son fils John Paul Bennett, 13 ans, et l’amie de Lacey, Connie Gent, 11 ans.

Il a également plaidé coupable d’avoir violé Lacey à leur domicile de Killamarsh, Derbyshire, en septembre 2021.

Le procureur Louis Mably KC a décrit les attaques, menées avec un marteau à griffes, comme “brutales, vicieuses et cruelles”.

Bendall, 32 ans, a été condamné à la prison à vie le 21 décembre 2022.

Wayne Couzens

Wayne Couzens, l’assassin de Sarah Everard Crédit : PA

L’ex-flic Wayne Couzens a kidnappé, violé et assassiné la responsable marketing Sarah Everard en mars 2021.

Il l’a attirée dans sa voiture en faisant semblant de l’arrêter à l’aide de sa carte de mandat dans le sud de Londres avant de la conduire à 80 miles dans le Kent où il l’a violée puis étranglée à l’aide de sa ceinture de police.

Son ordonnance de perpétuité était la première fois qu’un tarif était imposé pour un seul meurtre d’un adulte non commis au cours d’une attaque terroriste.

Lord Justice Fulford a déclaré que Couzens avait abusé de sa position d’officier de police du Met.

Lévi Bellfield

Le tueur en série Levi Bellfield purge deux ordonnances à vie Crédit : PA

L’assassin de Milly Dowler, Levi Bellfield, purge deux ordonnances à vie – pour son meurtre, les meurtres de Marsha McDonnell et Amelie Delagrange, ainsi que la tentative de meurtre de Kate Sheedy.

Il a kidnappé et tué Milly, 13 ans, alors qu’elle rentrait de l’école à pied en 2002.

Bellfield a ensuite assassiné Marsha, 19 ans, étudiante en année sabbatique, en 2003, et Amélie, étudiante française de 22 ans, en 2004.

Kate, 18 ans, a été délibérément écrasée en 2004 et s’en est sortie avec de multiples blessures.

Bellfield est enfermé depuis 2008.

Thomas Maier

Thomas Mair a assassiné la députée Jo Cox Crédit : PA : Association de la presse

Le tireur “solitaire” Thomas Mair a assassiné le député travailliste et maman de deux enfants Jo Cox en 2016.

Il a mené l’attaque « planifiée et préméditée » quelques minutes seulement avant qu’elle ne devait organiser une opération chirurgicale dans la circonscription et quelques jours avant le référendum sur l’UE.

Le “suprémaciste blanc”, qui avait visionné du matériel nazi avant le meurtre, a été condamné à la prison à vie à Old Bailey en raison de la “gravité exceptionnelle” de ses crimes.

Jo a subi des blessures au couteau au cœur, aux poumons, à l’estomac et au foie avant d’être frappée trois fois dans les mains avec une arme à feu sciée.

Marc Bridger

Mark Bridger a enlevé et assassiné une écolière, April Jones Crédit : PA : Association de la presse

Mark Bridger purge sa vie pour l’enlèvement et le meurtre d’April Jones, cinq ans.

La jeune fille a disparu près de chez elle à Machynlleth, au Pays de Galles, en mai 2013.

Bridger a été arrêté alors qu’il correspondait à la description de l’homme dont les témoins oculaires ont parlé à April et l’ont emmenée dans sa voiture.

Des preuves ADN l’ont lié à son meurtre et il a admis qu’il était “probablement responsable” de sa mort, mais son corps n’a jamais été retrouvé.

Ian Brady

Ian Brady a été condamné à perpétuité pour trois meurtres “calculés” Crédit : PA : Association de la presse

Avant leur mort, le meurtrier des Maures Ian Brady et sa petite amie Myra Hindley faisaient également partie de ceux qui purgeaient des ordres à vie.

Ils ont attiré des enfants chez eux à Saddleworth, dans le Grand Manchester, avant de leur trancher la gorge ou de les étrangler.

Quatre des cinq victimes ont également été agressées sexuellement.

Pierre Sutcliffe

Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe a été reconnu coupable du meurtre de 13 femmes et d’avoir tenté d’en assassiner sept autres à la fin des années 1970 et au début des années 80.

Il a été condamné à 20 peines d’emprisonnement à perpétuité concurrentes qui ont été converties en une peine d’emprisonnement à perpétuité en 2010.

Près de 70 criminels purgent des peines à perpétuité.

Selon les chiffres du gouvernement, il y en avait 64 enregistrés en septembre.

Il est entendu qu’il y en a eu cinq autres depuis lors.

Dans le passé, les secrétaires à domicile pouvaient émettre des tarifs à vie. Celles-ci sont désormais déterminées par des juges.

En vertu du projet de loi sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux, qui a été adopté par le Parlement au début de cette année, le gouvernement a élargi l’utilisation des ordonnances de perpétuité pour le meurtre prémédité d’un enfant.

Les réformes permettent aux juges d’imposer la peine maximale aux jeunes de 18 à 20 ans dans des cas exceptionnels, comme pour des actes de terrorisme entraînant des pertes de vie massives.

La loi donne également aux juges le pouvoir discrétionnaire, dans des circonstances exceptionnelles, d’imposer une ordonnance de perpétuité à des délinquants âgés de 18 ans ou plus mais de moins de 21 ans.

Le comploteur à la bombe de la Manchester Arena Hashem Abedi, qui a été reconnu coupable de complot avec son frère kamikaze Salman Abedi pour les atrocités de 2017, a évité une ordonnance de perpétuité car il avait 21 ans à l’époque.