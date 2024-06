Des momies de plus de 4 000 ans souffraient d’une maladie cardiaque athéroscléreuse

Une étude sur des momies a révélé des signes d’athérosclérose chez 37 % d’entre elles. (Photo : Getty) getty

Eh bien, c’est terminé. Il semble que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux ne soient pas seulement des phénomènes modernes, mais qu’ils existent depuis longtemps. Comme très longtemps. Les tomodensitogrammes de 237 momies adultes ont révélé des signes d’athérosclérose chez 37,6 % d’entre elles, comme le décrit une publication récente dans le Journal européen du cœur.

Et ce n’étaient pas des momies de la semaine dernière, de l’année dernière ou même de la dernière décennie, car emballer des gens et en faire des momies après leur mort n’est pas vraiment une chose courante de nos jours. Au lieu de cela, ces momies provenaient de cultures antérieures qui s’étendaient sur plus de 4 000 ans. Nous parlons de 161 momies provenant de l’Égypte ancienne, 54 des agriculteurs-pêcheurs péruviens des basses terres, trois des agriculteurs-éleveurs boliviens des hautes terres andines, quatre des chasseurs-cueilleurs d’Unangan/îles Aléoutiennes du 19e siècle, quatre du 16e siècle. Chasseurs-cueilleurs inuits du Groenland, cinq issus des ancêtres Puebloans et quatre des éleveurs du désert de Gobi du Moyen Âge.

Sur les 237 momies adultes scannées entre 1999 et 2022 dans le cadre de l’étude mondiale HORUS, 91 (38,4 %) étaient des femmes, 139 (58,6 %) étaient des hommes et sept (3 %) étaient de sexe indéterminé.

Aujourd’hui, l’espérance de vie était beaucoup plus courte à l’époque où il fallait momifier les morts. En fait, l’âge moyen estimé du décès des momies étudiées était d’environ 40 ans. Cela signifiait que l’athérosclérose était probablement déjà présente chez bon nombre de personnes entre 30 et 40 ans.

L’athérosclérose se produit lorsque les artères de votre corps s’épaississent ou se durcissent. Cela se produit lorsque des plaques composées de cholestérol, de graisse, de cellules sanguines, de calcium et d’autres substances s’accumulent dans la paroi interne de l’artère. L’inflammation peut également contribuer à cet épaississement et à ce durcissement. Au fil du temps, l’athérosclérose commence à obstruer la circulation du sang dans les artères, de sorte qu’elles ne peuvent plus continuer à fournir du sang et de l’oxygène à des parties du corps telles que le muscle cardiaque et le cerveau, entraînant respectivement des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

L’étude a révélé que la localisation la plus courante de l’athérosclérose était l’aorte, présente chez 21,5 % des momies. La deuxième localisation la plus fréquente était les artères ilio-fémorales (20,7 %), suivies des artères poplitées-tibiales (16 %), des artères carotides (14 %) et des artères coronaires (0,4 %).

Bien sûr, le terme « momies » n’est pas exactement le mot approprié lorsqu’il s’agit de ce qui se passait réellement lorsque ces personnes étaient en vie. Le processus de momification et tout ce qui s’est produit depuis lors auraient pu déformer et modifier le système vasculaire et les tissus corporels de plusieurs manières. Cela pourrait rendre la détection de l’athérosclérose par tomodensitométrie beaucoup plus difficile. Les chercheurs ont déclaré qu’ils étaient prudents dans la détermination si un résultat de tomodensitométrie représentait réellement la présence d’athérosclérose. Ainsi, 37,6 % ne correspondaient peut-être pas à la prévalence réelle de l’athérosclérose parmi les personnes de leur vivant. En fait, la prévalence aurait pu être encore plus élevée.

Néanmoins, tout cela suggère que l’athérosclérose et les maladies qui en résultent, comme les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, ne sont pas seulement le résultat des conditions de vie modernes et de l’allongement de la durée de vie des personnes. Au lieu de cela, les humains pourraient avoir depuis longtemps des prédispositions innées à développer l’athérosclérose au fil du temps.