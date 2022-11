Des momies aux langues dorées découvertes sur un site archéologique en Égypte

Des archéologues ont mis au jour plusieurs momies aux langues d’or dans le cimetière archéologique de Quesna en Égypte. Les momies ont été trouvées dans des tombes anciennes qui remontent à différentes périodes de l’Antiquité, a rapporté Egypt Independent.

La découverte a été faite par la mission archéologique égyptienne du Conseil Suprême des Antiquités dans une extension du cimetière archéologique de Quesna. La mission a mis au jour d’anciennes tombes et a découvert qu’elles contenaient plusieurs momies avec des tombes, ajoute le rapport.

Selon Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, le cimetière a une architecture unique avec un certain nombre de voûtes principales et de points d’entrée et de sortie au nord et au sud, ainsi que des briques de boue pour le puits funéraire. Il y a au total trois chambres funéraires dans le cimetière.

Au cours des fouilles, les archéologues ont trouvé des flocons d’or en forme de langue humaine à l’intérieur de la bouche de plusieurs momies. Alors que l’état des momies n’est pas si bon, les squelettes avec du lin doré ne sont pas endommagés.

Outre les langues dorées, les chercheurs ont également trouvé des restes de cercueils en bois et des clous en cuivre qui y étaient utilisés. D’autres objets découverts comprenaient des flocons d’or sous forme de scarabée, de multiples amulettes funéraires, des fleurs de lotus, des scarabées en pierre et des ustensiles de poterie utilisés dans la momification.

Waziri a déclaré que les fouilles indiquent que le cimetière a été utilisé pendant trois périodes différentes dans l’Antiquité. Les résultats suggèrent que les coutumes funéraires étaient différentes à chaque niveau de l’inhumation. Les directions d’inhumation se sont également avérées différentes, peut-être pour réutiliser le cimetière à la fin de l’Égypte ancienne. Celles-ci incluent la période ptolémaïque et deux phases de la période romaine.

La découverte archéologique a conduit à la découverte d’autres tombes et unités architecturales. Cercueils en pierre de forme humaine avec un énorme sarcophage en granit d’un important prêtre de la ville d’Atrib.

Le cimetière des carrières de Quesna est considéré comme un site archéologique important en raison des diverses méthodes d’inhumation qui y sont utilisées. De plus, il possède un cimetière rare pour l’enterrement des oiseaux effrayés et plusieurs unités architecturales.

