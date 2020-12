La chanteuse américaine et récompensée aux Grammy Awards Billie Eilish fête ses 19 ans aujourd’hui. On peut attribuer à la chanteuse adolescente une musique électropop révolutionnaire qui lui a valu cinq Grammy Awards cette année. Sa chanson Bad Guy a atteint la première place du Billboard Hot 100 en 2019 et lui a également valu le Grammy de la chanson de l’année. Après le succès de la chanson, Billie a également collaboré avec la pop star canadienne Justin Bieber pour son remix.

Outre son talent de chanteuse immaculée, Billie a également laissé une marque dans l’industrie pour son sens de la mode. Avec son amour pour le nail art, les vêtements amples et la couleur des cheveux changeante, Billie s’est présentée comme une pop star adolescente excentrique qui chante ses rêves, sa célébrité et ses problèmes de santé mentale.

Voyons comment la couleur des cheveux de Billie a changé depuis le début de sa carrière en 2016:

Billie Eilish a attiré l’attention du public pour la première fois avec sa chanson Ocean Eyes en 2016, qui n’a été téléchargée que pour son professeur de danse. La chanson a été créée avec son frère, Finneas, qui est un producteur de musique. À l’époque, les cheveux de Billie étaient mi-longs et blond platine.

La prochaine couleur de cheveux de Billie était une légère modification de ses cheveux blonds platine en une couleur lavande terne en juin 2017.

En octobre 2017, la chanteuse Wish You Were Gay a teint ses cheveux en gris acier. La couleur des cheveux allait bien avec ses vêtements fluo.

L’étoile a coloré ses cheveux en bleu pâle et les a attachés en un chignon en désordre. Sur cette photo, nous pouvons voir Billie arborant également un sourire rare.

Nous pensons que la chanteuse est très inspirée des personnages d’anime et dans sa prochaine évolution capillaire, Billie a opté pour une version plus sombre du bleu.

Avant son 17e anniversaire, Billie a opté pour une coiffure ombrée noire et turquoise.

En 2019, Billie était revenue à sa couleur de cheveux foncée.

En juillet 2019, Billie a découvert ses racines emblématiques vert néon et sa coiffure noire ombrée qu’elle continue de bercer jusqu’à présent.

Nous souhaitons à Billie Ellish un très joyeux anniversaire!