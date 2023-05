Des moments où Karan Johar était évidemment méchant avec les étrangers

Pushpa 2 beauté Rashmika Mandana est un béguin national pour beaucoup. L’actrice est également connue comme le béguin du Karnataka et fait sensation. Rashmika Mandanna a beaucoup de fans qui l’adorent. L’actrice avait été absente de Twitter pendant un moment et elle est revenue il y a quelques heures. L’actrice a interagi avec ses fans et a répondu au plus grand nombre possible. L’un des fans a proposé à Rashmika Mandanna et à la réponse de l’actrice d’Animal de gagner des cœurs.

Rashmika Mandanna reçoit une proposition d’un fan, la beauté de Pushpa 2 réagit

L’actrice a tweeté en saluant sa famille et en s’excusant également d’être loin de Twitter. Rashmika Mandanna a révélé qu’elle s’était beaucoup rattrapée ces derniers jours. L’actrice a ensuite demandé si tout le monde et tout allait bien. Un fan en a profité pour lui proposer. Elle a répondu en disant : « Mais je veux épouser quelqu’un que je connais très bien. Que faire ? » C’est très gentil que Rashmika ait répondu au fan. Et sa réponse était tout aussi adorable.

Vérifiez la réponse de Rashmika Mandanna à la proposition d’un fan ici:

?? mais je veux épouser quelqu’un que je connais très bien.. que faire ? ?? Rashmika Mandanna (@iamRashmika) 16 mai 2023

Rashmika Mandanna répond aux fans sur Twitter

En dehors de cela, une fan espérait avoir l’opportunité de travailler avec Jr NTR. L’actrice a répondu en disant : « J’espère bientôt ». On lui a demandé de décrire Yash en un mot et de l’appeler une superstar. Elle a souhaité qu’un fan se prépare pour ses examens Neet et lui a demandé d’étudier dur. L’un des fans lui a demandé de déposer un BTS mais l’actrice partage qu’il n’est pas entre ses mains. Rashmika a été appelée la prochaine grande superstar de Bollywood à laquelle elle a répondu en disant que c’étaient de grands mots et que son objectif, cependant, est de travailler très dur pour garder ses sympathisants heureux. Son interaction a fait la une des journaux dans l’actualité du divertissement.

Dans d’autres nouvelles, Rashmika Mandanna a récemment assisté au lancement de la chanson du film Baby d’Anand Deverakonda. Selon certaines rumeurs, l’actrice sortirait avec son frère, Vijay Deverakonda. Elle était auparavant liée à l’acteur Chatrapathi Bellamkonda Sreenivas.

Rashmika Mandanna devant le travail

Rashmika a Animal avec Ranbir Kapoor, Pushpa 2 avec Allu Arjun et Rainbow avec Dev Mohan. Rashmika a été interrogée sur Rainbow par un fan et elle a révélé que son tournage se passait bien. Rashmika fait également partie de Nithiin, et la vedette de Venky Kudumala également.