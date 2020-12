Le garçon d’anniversaire Riteish Deshmukh partage une histoire d’amour comme personne d’autre dans l’industrie cinématographique. Riteish et Genelia D’souza forment l’un des couples les plus mignons de B-town et ont prouvé que la romance peut être maintenue vivante même après des années de convivialité. Leur adorable chimie ne manque jamais de faire fondre nos cœurs. Le couple, qui sont les fiers parents de deux fils, est ensemble depuis plus de 15 ans et marié depuis huit ans. Les deux se sont rencontrés sur les plateaux de Tujhe Meri Kasam et sont tombés amoureux. Ils se sont mariés le 3 février 2012 lors d’une cérémonie de mariage marathi traditionnelle.

Depuis, les images adorables du duo et les publications sur les réseaux sociaux sont la preuve que les deux sont éperdument amoureux. Alors que l’acteur sonne pour son 41e anniversaire le 17 décembre, nous avons fait défiler ses publications sur les réseaux sociaux et avons trouvé quelques-unes des adorables photos des deux qui vous laisseront sûrement émerveillés.

Il y a quelques semaines, Riteish s’est rendu sur son Instagram pour partager une photo réconfortante de la journée où le duo est devenu parents de chiens. Sur la photo, l’acteur et Genelia ont l’air super mignons alors qu’ils posaient joyeusement pour la caméra avec leur nouveau membre de la famille.

À la veille de Dussehra, Riteish a partagé un clip de leur temps en famille parfait où il peut être vu en train de jouer de la puja avec les munchkins et son « baiko » amoureux. Dans le clip, les enfants peuvent même être entendus chanter un shloka sanskrit.

Riteish, le jour de l’anniversaire de Genelia, a partagé une photo amoureuse d’eux ensemble où il peut être vu en train de planter un baiser sur la tête de son baiko pendant qu’elle clignote son sourire le plus brillant. Partageant la photo, Riteish a même écrit une note pleine d’amour dans laquelle il l’appelait son tout.

Plus tôt, l’acteur a posté une photo ravissante avec sa femme bien-aimée où il peut être vu arborant un look entièrement noir, tandis que Genelia était vêtue d’un t-shirt noir associé à un short en jean bleu. L’acteur a légendé de manière intéressante le message comme « Rebels ».

Le 1er juillet, l’acteur et son amoureuse se sont engagés à faire don de leurs organes alors que Riteish partageait la vidéo sur son Instagram révélant la même chose. Dans la vidéo, on peut voir le couple dire qu’il a décidé de faire don de ses organes car il n’y a pas de meilleur cadeau que le « cadeau de la vie » pour eux. Ils ont également exhorté leurs fans à participer à cette grande cause.