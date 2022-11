“Des moments difficiles pour tout le monde”: des infirmières se joignent à d’autres membres du personnel britannique en grève lors des débrayages de décembre

Les infirmières britanniques organiseront des grèves pour des revendications salariales en décembre.

Ce seront les premières grèves des 106 ans d’histoire du syndicat infirmier.

Les cheminots et les services postaux feront également grève au sujet des salaires en décembre.

Les infirmières de la majeure partie de la Grande-Bretagne organiseront le mois prochain les premières grèves des 106 ans d’histoire de leur syndicat, rejoignant une foule d’autres travailleurs britanniques menant une action revendicative sur les salaires.

Le personnel en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord – mais pas en Écosse – se retirera les 15 et 20 décembre, après que le syndicat du Royal College of Nursing (RCN) a déclaré que le gouvernement avait refusé une offre de négociations.

Ce sera la dernière action revendicative en Grande-Bretagne, où une inflation élevée depuis des décennies et une crise du coût de la vie ont incité le personnel de divers secteurs à exiger des augmentations de salaire pour suivre la flambée des prix.

Vendredi, la directrice du RCN Angleterre, Patricia Marquis, a présenté ses excuses aux patients dont les opérations ou les traitements seraient annulés, et a déclaré qu’il s’agissait “d’infirmières qui se défendent mais aussi de manière critique pour les patients”.

“Nous sommes désolés pour toute perturbation qui a été causée, mais en fait, à moins que nous ne le fassions, nous ne voyons aucune chance que les choses changent de sitôt”, a-t-elle déclaré à Sky News.

La grève des infirmières sera prise en sandwich entre la première d’une série de débrayages de deux jours par les cheminots nationaux, tandis que les employés des services postaux organiseront de nouveaux arrêts à l’approche de Noël.

De nombreux autres membres du personnel des secteurs public et privé, des avocats au personnel au sol des aéroports, ont également organisé des grèves cette année.

Le chef du RCN, Pat Cullen, a déclaré :

Le personnel infirmier en a assez d’être tenu pour acquis, assez des bas salaires et des niveaux de dotation dangereux, assez de ne pas pouvoir donner à nos patients les soins qu’ils méritent.

Le syndicat, qui souhaite une augmentation des salaires nettement supérieure à l’inflation, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’un scrutin de ses plus de 300 000 membres avait trouvé une majorité en faveur des grèves.

“Les ministres ont eu plus de deux semaines depuis que nous avons confirmé que nos membres ressentaient une telle injustice qu’ils feraient grève pour la première fois”, a déclaré Cullen, ajoutant qu’une offre de négociations formelles avait été déclinée.

“Ils ont le pouvoir et les moyens d’arrêter cela en ouvrant des pourparlers sérieux qui traitent de notre différend.”

“Des moments difficiles”

Au milieu des vagues d’actions revendicatives, l’inflation britannique a poursuivi sa récente flambée, atteignant un sommet de 41 ans de 11,1 % en octobre en raison de la flambée des factures énergétiques et alimentaires.

Les patrons du NHS ont déclaré en septembre que les infirmières sautaient des repas pour nourrir et vêtir leurs enfants et avaient du mal à payer la hausse des coûts de transport.

Un hôpital sur quatre avait mis en place des banques alimentaires pour soutenir le personnel, selon NHS Providers, qui représente des groupes hospitaliers en Angleterre.

Le gouvernement affirme avoir accepté les recommandations salariales indépendantes et accordé à plus d’un million de travailleurs du NHS une augmentation de salaire d’au moins 1 400 £ cette année.

Infirmières avec des pancartes à l’extérieur du Royal College of Nursing (RCN) à Victoria Tower Gardens, Londres. Getty Images onathan Brady/PA Images via Getty Images

Cela fait suite à une augmentation de 3% l’année dernière lorsque les salaires du secteur public ont été gelés.

Mais la MRC affirme que cela laisse les infirmières expérimentées dans une situation pire de 20 % en termes réels en raison de récompenses successives inférieures à l’inflation depuis 2010.

En Écosse, le syndicat a suspendu l’annonce d’une grève après que le gouvernement décentralisé d’Édimbourg, qui est responsable de la politique de santé, a rouvert les négociations salariales.

Le ministre britannique de la Santé, Steve Barclay, a déclaré qu’il était “extrêmement reconnaissant pour le travail acharné et le dévouement” des infirmières et a regretté les grèves.

Le NHS a “testé et testé des plans” pour minimiser les perturbations et garantir le maintien des services d’urgence, a-t-il ajouté.

Il a dit:

Ce sont des temps difficiles pour tout le monde et les circonstances économiques signifient que les demandes de la RCN, qui, selon les chiffres actuels, sont une augmentation de salaire de 19,2 %, coûtant 10 milliards par an, ne sont pas abordables.

Sa porte est restée ouverte à la RCN pour discuter de “la façon dont nous pouvons améliorer la vie professionnelle des infirmières”, a-t-il ajouté dans un tweet.

Le RCN a remis en question la justification économique du gouvernement britannique, notant qu’il dépense des milliards de livres sterling en personnel d’agence pour combler les lacunes en matière de main-d’œuvre.

Il souligne des recherches indépendantes qu’il a commandées indiquant que le ministère des Finances récupérerait 81% des dépenses initiales d’une augmentation de salaire significative grâce à des recettes fiscales plus élevées et à des économies sur les futurs coûts de recrutement et de rétention.

L’année dernière, 25 000 membres du personnel infirmier ont quitté le registre du Nursing and Midwifery Council (NMC), a-t-il précisé.

D’autres syndicats de la santé britanniques votent également pour des actions revendicatives, tandis que le personnel ambulancier en Écosse doit quitter lundi.

Pendant ce temps, dans l’ensemble de l’économie, de nombreux secteurs semblent prêts à poursuivre leurs grèves dans la nouvelle année.