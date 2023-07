Des moments de mode influents du passé qui ont conduit à des tendances durables

Les tendances de la mode, bien que souvent vues en premier sur le podium, ne commencent pas et ne finissent pas seulement sur le podium. Souvent, les tendances se forment après qu’une célébrité est simplement vue dans un accessoire, une combinaison de couleurs ou un vêtement qui brise les barrières d’une norme.

Les tendances sont également connues pour être reproduites à partir de séries télévisées ou de films populaires.

Cher Horowitz, interprétée par Alicia Silverstone dans la comédie romantique « Clueless » de 1995, a assuré la tendance des ensembles jupe et haut à carreaux.

Sandy Olsson, jouée par Olivia Newton-John dans le classique « Grease » de 1978, a donné le ton pour un combo haut noir à épaules dénudées et pantalon noir moulant.

Les tendances vont et viennent, cependant, et certaines sont là pour résister à l’épreuve du temps. Lisez la suite pour découvrir les grands moments de la mode de célébrités emblématiques qui ne sont pas encore démodées.

La princesse Diana et le street style Paris Hilton et survêtements en velours La coupe de cheveux de Jennifer Aniston dans « Friends » La robe noire d’Audrey Hepburn dans « Breakfast at Tiffany’s » Britney Spears et Justin Timberlake en denim sur denim Les ensembles de costumes sur mesure de Jacqueline Kennedy

1. Princesse Diana

Il est difficile de choisir un seul look monumental de la princesse Diana qui a fortement influencé la mode, car la défunte royale a créé de nombreuses tendances.

L’un des looks les plus célèbres qui s’est transposé à la mode d’aujourd’hui était son utilisation du blazer bien ajusté.

La princesse Diana a mélangé décontracté et confortable avec le chic des affaires en associant des jeans et des t-shirts ou des cols ronds à des blazers larges mais structurés. Ce look coincé est une tendance qui est largement observée à travers le monde aujourd’hui.

En 1988, la princesse Diana a participé au Guards Polo Club en Angleterre. Elle portait un jean, un col rond graphique blanc et un blazer noir surdimensionné. Elle a associé l’ensemble avec des bottes marron et une casquette de baseball bleue. Sur le papier, le choix de la tenue ne crie pas « matching » mais sur la princesse Diana, c’était bien ficelé. Ainsi, créer une tendance.

La princesse Diana portait des shorts de motard avec des pulls molletonnés et des baskets surdimensionnés, des nuances trop grandes pour son visage, des doudounes volumineuses et des pantalons qui flottaient autour des genoux. Chacun de ces engagements vestimentaires explique pourquoi le monde de la mode est toujours obsédé par Diana.

2. Paris Hilton et survêtements en velours

Paris Hilton a modelé les survêtements en velours Juicy Couture dans et autour de Beverly Hills et dans sa populaire série télévisée « The Simple Life ». L’icône de la mode a porté des survêtements, des chaussures de tennis et de grandes lunettes de soleil pendant des années et l’a présenté comme une tendance majeure au cours des années consécutives.

Début 2022, Hilton a lancé sa propre ligne de survêtements sur son site Web. « Les survêtements sont emblématiques depuis le début des années 2000 et restent un incontournable de ma garde-robe à ce jour », indique son site.

3. Coupe de cheveux de Jennifer Aniston dans « Friends »

Jennifer Aniston, qui a joué Rachel Green dans la populaire série télévisée « Friends », a lancé une tendance de la mode simplement avec sa coupe de cheveux.

La coiffure, connue sous le nom de « The Rachel », a été portée par l’actrice principalement pendant les premières saisons de la série à succès.

Le look des années 90 est une coupe de cheveux courte, juste au-dessus des épaules avec des bandes de rideaux légers et une superposition. Alors que la coupe elle-même est une tendance, la version soufflée est ce qui la distingue d’un autre style.

4. La robe noire d’Audrey Hepburn dans « Breakfast at Tiffany’s »

Audrey Hepburn était connue pour son style glamour. Ses choix de mode emblématiques comprenaient des robes de bal, des postiches et des chapeaux audacieux et souvent, elle portait des gants.

Dans le film classique « Breakfast at Tiffany’s », Hepburn portait une « petite robe noire » longue du créateur de mode français Hubert de Givenchy. La robe n’était pas longue au sol, cependant. Givenchy a conçu un style plus court qui n’était pas considéré comme approprié pour le film et la moitié inférieure a été repensée par Edith Head, selon hautehistory.com.

Depuis la sortie du film, les petites robes noires sont considérées comme un incontournable du dressing féminin. Le célèbre look était associé à des bijoux en perles audacieux et à de grandes lunettes de soleil noires.

5. Britney Spears et Justin Timberlake en denim sur denim

Aux American Music Awards 2001, le couple it-it Britney Spears et Justin Timberlake est apparu sur le tapis rouge dans des tenues en denim assorties.

Spears portait une robe en jean longue avec une courte traîne et accessoirisée avec un sac en jean et des bijoux en argent. Timberlake portait une veste en jean et un jean et a complété le look avec un chapeau de cowboy en jean.

6. Les ensembles de costumes sur mesure de Jacqueline Kennedy

Jacqueline Kennedy est considérée comme l’une des FLOTUS les plus élégantes et les plus glamour à ce jour.

L’ancienne première dame est souvent apparue à des événements dans une tenue simple mais de bon goût. Sa collection de tenues à cravate noire, de robes sans bretelles mémorables, de gants à gogo et d’ensembles de costumes de créateurs sur mesure. Elle a associé presque tout avec un casque audacieux, des diamants ou des perles.

Jackie O a ouvert la voie aux ensembles de costumes sur mesure et qu’ils soient décontractés pour le travail ou vus sur des célébrités comme Blake Lively, ils sont très facilement portés aujourd’hui.