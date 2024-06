Des molécules naturelles découvertes dans la morphine rivale du cannabis dans une étude révolutionnaire

Des chercheurs du Comprehensive Center for Pain & Addiction ont effectué des tests sur cinq terpènes et ont trouvé des résultats prometteurs quant à leurs capacités à soulager la douleur.

Une étude des sciences de la santé de l’Université de l’Arizona, publiée dans la revue DOULEURa découvert que les terpènes de Cannabis sativa étaient aussi efficaces que la morphine pour soulager la douleur neuropathique chronique. De plus, la combinaison de ces deux analgésiques a amélioré le soulagement de la douleur sans effets secondaires négatifs.

Certaines études antérieures ont montré que le Cannabis sativa plante et ses deux primaires cannabinoïdestétrahydrocannabinol ou THC, et cannabidiol, ou CBD, peut être efficace dans la gestion de la douleur chronique ; cependant, les effets sont généralement modérés et peuvent s’accompagner d’effets secondaires psychoactifs indésirables. Les terpènes, les composés qui donnent aux plantes leur arôme et leur goût, offrent une voie alternative pour soulager la douleur sans effets secondaires indésirables.

« Une question qui nous intéresse beaucoup est la suivante : les terpènes pourraient-ils être utilisés pour gérer la douleur chronique ? a déclaré le chercheur principal John Streicher, PhD, membre du Comprehensive Center for Pain & Addiction et professeur de pharmacologie à la Faculté de médecine de Tucson. « Ce que nous avons découvert, c’est que les terpènes sont vraiment efficaces pour soulager un type spécifique de douleur chronique avec des effets secondaires faibles et gérables. »

Recherche sur les terpènes

Les terpènes se trouvent dans toutes les plantes, et la plupart des plantes ont deux terpènes dominants espèces. Cannabis est unique en ce sens qu’il contient jusqu’à 150 terpènes, plusieurs terpènes agissant comme espèces dominantes. Streicher et l’équipe de recherche ont testé cinq terpènes présents en niveaux modérés à élevés dans Cannabis: alpha-humulène, bêta-caryophyllène, bêta-pinène, géraniol et linalol.

Dans une étude préalable, l’équipe de Streicher a découvert que quatre de ces terpènes imitent les effets des cannabinoïdes, notamment une réduction de la sensation de douleur, dans des modèles animaux de douleur aiguë. Pour cette étude, ils ont utilisé un modèle murin de douleur neuropathique induite par la chimiothérapie, un type de douleur chronique qui survient lorsque des médicaments de chimiothérapie hautement toxiques provoquent des lésions nerveuses entraînant de la douleur.

Les terpènes ont été testés individuellement et comparés à la morphine. L’équipe de recherche a découvert que chaque terpène réussissait à réduire la sensation de douleur à des niveaux proches ou supérieurs à l’effet maximal de la morphine. Lorsque les terpènes étaient combinés avec de la morphine, les effets analgésiques des cinq combinaisons terpène/morphine étaient significativement augmentés.

« Cela nous a vraiment frappé, mais ce n’est pas parce que quelque chose soulage la douleur que ce sera nécessairement une bonne thérapie », a déclaré Streicher.

Comparaison des terpènes et des opioïdes

Les opioïdes sont souvent utilisés pour traiter de nombreux types de douleur, mais ils peuvent entraîner de nombreux effets secondaires indésirables. Les opioïdes activent le système de récompense du cerveau, ce qui peut conduire à une dépendance, et provoquer une tolérance, une condition qui se produit lorsque le corps s’habitue à un médicament et a besoin de doses de plus en plus importantes pour obtenir le même effet. Les opioïdes peuvent également provoquer une dépression respiratoire pouvant entraîner la mort.

« Nous avons examiné d’autres aspects des terpènes, tels que : est-ce que cela provoque une récompense ? Est-ce que ça va créer une dépendance ? Est-ce que ça va te faire sentir mal ? dit Streicher. « Ce que nous avons découvert, c’est que oui, les terpènes soulagent la douleur et ont également un assez bon profil d’effets secondaires. »

Aucun des terpènes n’avait de potentiel de récompense, ce qui en faisait un faible risque de dépendance. Certains terpènes n’ont pas non plus provoqué de comportements aversifs, ce qui suggère qu’ils pourraient être des traitements efficaces sans produire d’effets secondaires pénibles.

Enfin, les chercheurs ont testé différentes voies d’administration des terpènes : injection, dosage oral et inhalation de terpènes purs vaporisés. Ils ont constaté que lorsque les terpènes étaient administrés par voie orale ou inhalés, les effets étaient considérablement réduits, voire absents.

« Beaucoup de gens vapotent ou fument des terpènes dans le cadre d’extraits de cannabis disponibles dans le commerce dans les États où la consommation de cannabis est légale », a déclaré Streicher. « Nous avons été surpris de constater que la voie d’inhalation n’a pas eu d’impact dans cette étude, car Il existe de nombreux rapports, au moins anecdotiques, indiquant que vous pouvez ressentir les effets des terpènes, qu’ils soient pris par voie orale ou inhalés. Une partie du facteur de confusion est que les terpènes sentent assez bon et qu’il est difficile de dissimuler cet arôme, de sorte que les gens pourraient avoir en quelque sorte un effet psychosomatique de type placebo.

Parce qu’il s’agit du premier article examinant les effets secondaires des terpènes, Streicher utilisera ses résultats pour éclairer la prochaine étape de la recherche : les terpènes peuvent-ils bloquer le potentiel de récompense d’un opiacé tel que la morphine tout en améliorant son soulagement de la douleur ? potentiel?

« Cela soulève l’idée que vous pourriez avoir une thérapie combinée, un opioïde avec un niveau élevé de terpène, qui pourrait réellement améliorer le soulagement de la douleur tout en bloquant le potentiel de dépendance des opioïdes », a déclaré Streicher. « C’est ce que nous envisageons actuellement. »

Référence : « Les terpènes du Cannabis sativa induisent une antinociception dans un modèle murin de douleur neuropathique chronique via l’activation des récepteurs de l’adénosine A2A » par Abigail M. Schwarz, Attila A. Keresztes, Thai A. Bui, Ryan A. Hecksel, Adriana Peña, Brianna A. Carême, Zhan-Guo Gao, Martín A. Gamez-Rivera, Caleb A. Seekins, Kerry A. Chou, Taylor L. Appel, Kenneth A. Jacobson, Fahad A. Al-Obeidi et John M. Streicher, 2 mai 2024. , DOULEUR.

DOI : 10.1097/j.pain.0000000000003265

L’étude a été financée par le Instituts nationaux de la santé et l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales.