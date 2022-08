Des mois après le début de la guerre, les réfugiés ukrainiens tardent à rejoindre la main-d’œuvre de l’UE

PRAGUE (AP) – Liudmyla Chudyjovych avait une carrière d’avocate en Ukraine et de grands projets pour l’avenir. C’était avant que l’invasion russe n’oblige cette femme de 41 ans à faire passer la sécurité de sa fille en premier et à laisser derrière elle son travail et sa maison.

Depuis qu’il a fui la ville de Stryj, dans l’ouest de l’Ukraine, en mai, Chudyjovych a trouvé un nouvel emploi en République tchèque. Mais au lieu de pratiquer le droit, elle a dû se contenter de travailler comme femme de ménage dans un hôtel de la capitale, Prague.

“C’est juste une étape différente de ma carrière”, a-t-elle déclaré. “C’est simplement comme ça.”

Faisant partie des millions de réfugiés qui ont fui l’Ukraine depuis l’invasion russe du 24 février, Chudyjovych se considère chanceuse d’avoir un emploi. Ne parlant pas assez couramment le tchèque ou l’anglais, Chudyjovych a déclaré que le travail ne le dérangeait pas tant qu’elle et sa fille étaient en sécurité.

Bien que l’Union européenne ait introduit des réglementations au début de la guerre pour faciliter la vie et le travail des réfugiés ukrainiens dans ses 27 pays membres pendant qu’ils décident de demander l’asile ou de rentrer chez eux, beaucoup commencent seulement à trouver un emploi – et beaucoup sont encore luttant.

Quelque 6,5 millions d’Ukrainiens sont entrés dans l’UE depuis février, selon Frontex, l’Agence de garde-frontières et de garde-côtes de l’UE, affluant vers les pays voisins avant que beaucoup ne se dirigent vers des pays plus prospères de l’Ouest. Environ la moitié sont depuis retournés en Ukraine.

Seul un nombre relativement restreint de ceux qui sont restés étaient entrés sur le marché du travail de l’UE à la mi-juin, selon la Commission européenne.

Un récent rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques examinant l’impact potentiel des réfugiés ukrainiens sur la main-d’œuvre de l’UE prévoit qu’il sera environ deux fois plus important que l’afflux de réfugiés de 2014 à 2017, dont beaucoup fuyaient la guerre en Syrie.

L’étude a estimé que la République tchèque, qui a le taux de chômage le plus bas d’Europe, ajouterait le plus d’Ukrainiens à sa main-d’œuvre d’ici la fin de l’année, avec une augmentation de 2,2 %, suivie de la Pologne et de l’Estonie. Environ 1,2 million de travailleurs s’ajouteraient à la main-d’œuvre européenne dans son ensemble, principalement dans les professions de services, selon le rapport.

Pourtant, il est peu probable que l’afflux fasse baisser les salaires ou augmente le chômage dans les pays européens, dont beaucoup sont confrontés à des pénuries de main-d’œuvre en partie à cause de leur population vieillissante.

“Compte tenu des besoins en main-d’œuvre des principaux pays d’accueil, un impact négatif en termes d’emploi ou de salaires pour la population résidente… semble très peu probable”, conclut le rapport.

L’effort de l’UE pour aider les Ukrainiens a été salué par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres groupes de défense des droits s’occupant de la migration. Mais ils notent également une différence majeure dans le traitement des personnes fuyant les guerres ou la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie, qui doivent souvent attendre des années avant de surmonter les obstacles pour obtenir des papiers de résidence ou des permis de travail.

Pourtant, de nombreux défis attendent les réfugiés ukrainiens à la recherche d’un emploi.

En plus des barrières linguistiques, les travailleurs qualifiés ukrainiens manquent souvent de documents prouvant leurs titres professionnels pour obtenir un emploi mieux rémunéré. Leurs diplômes peuvent ne pas être reconnus dans leur pays d’accueil, ce qui signifie que beaucoup doivent suivre des cours de langue et de formation avant de pouvoir rechercher des opportunités professionnelles.

Parce que les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter l’Ukraine, de nombreux réfugiés sont des femmes avec des enfants, ce qui peut être un obstacle supplémentaire pour essayer de trouver du travail. De nombreuses femmes réfléchissent encore à leurs options et pourraient décider de rentrer chez elles pour la rentrée scolaire en septembre, selon des responsables, bien que la guerre soit loin d’être terminée.

En Pologne, qui a accueilli environ 1 million de réfugiés ukrainiens, plus que tout autre pays de l’UE, un peu plus d’un tiers ont trouvé du travail, selon la ministre polonaise du travail et de la politique sociale, Marlena Malag. Certaines ont obtenu des emplois d’infirmières ou de professeurs d’ukrainien dans des écoles polonaises, tandis que d’autres travaillent comme femmes de ménage ou serveuses.

Au Portugal, certaines des plus grandes entreprises du pays ont des programmes spéciaux de recrutement pour les Ukrainiens, tandis que l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle propose des cours de portugais gratuits.

En Allemagne, environ la moitié des quelque 900 000 réfugiés ukrainiens se sont inscrits auprès de l’agence pour l’emploi du pays, bien qu’aucun chiffre ne soit disponible sur le nombre d’entre eux qui ont effectivement trouvé un emploi. Le groupe Mediendienst Integration, qui suit la migration en Allemagne, indique qu’environ la moitié d’entre eux ont des diplômes universitaires, mais ne précise pas combien ont pu travailler dans leur domaine professionnel.

Natalia Borysova était rédactrice en chef d’une émission de télévision matinale dans la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, avant de s’enfuir avec ses filles de 11 et 13 ans en mars et de s’installer dans la ville allemande de Cologne. Elle a postulé pour des emplois peu rémunérés comme le ménage, mais a finalement décidé de les refuser pour se concentrer sur l’apprentissage de l’allemand.

“Je suis un optimiste et je suis sûr que je trouverai un travail après avoir appris la langue”, a déclaré l’homme de 41 ans via WhatsApp. « Peut-être à un autre niveau qu’en Ukraine, mais dans le même domaine. Maintenant, ça n’a plus de sens pour moi de travailler au salaire minimum.

Borysova, comme d’autres réfugiés ukrainiens, reçoit une allocation du gouvernement allemand qui aide la famille à payer la nourriture et le logement, mais a déclaré qu’elle souhaitait retourner au travail dès qu’elle maîtriserait l’allemand.

Chudyjovych fait partie des quelque 400 000 Ukrainiens de la République tchèque qui se sont inscrits pour des visas spéciaux de longue durée qui donnent accès à l’emploi, aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres avantages. Près de 80 000 ont déjà trouvé du travail, a indiqué le gouvernement.

Au Background café de la vieille ville de Prague, 15 réfugiés ukrainiens travaillent avec le personnel tchèque dans le cadre d’un projet parrainé par la chaîne Mama Coffee. Les réfugiés reçoivent également des cours de langue gratuits et d’autres programmes.

Lisa Himich, 22 ans, de Kyiv, aime ça et dit “on se sent comme chez soi ici”.

Pour Chudyjovych, travailler comme femme de ménage est bien mieux que vivre dans la peur et sous le son constant des sirènes des raids aériens.

“Je pensais que l’Ukraine me manquerait et que j’aurais le mal du pays, mais cela ne s’est pas produit du tout”, a déclaré Chudyjovych. “C’est paisible ici et je me sens comme un être humain.”

