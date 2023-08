Des mois après la fermeture du chemin Roxham à Québec, davantage de demandeurs d’asile arrivent par avion

La fermeture d’une route rurale du sud du Québec utilisée par des milliers de demandeurs d’asile pour entrer au Canada depuis les États-Unis n’a pas empêché les réfugiés potentiels d’arriver, selon les données fédérales.

Le nombre de personnes demandant l’asile au Canada a fortement chuté après la fin mars, lorsque le gouvernement a négocié un accord avec les États-Unis pour refouler les demandeurs d’asile aux postes frontaliers non officiels comme le chemin Roxham au Québec. Cependant, les chiffres ont remonté ces derniers mois, propulsés par une augmentation des arrivées aux aéroports de l’Ontario et du Québec.

Le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden ont annoncé en mars qu’ils comblaient une lacune de longue date dans l’Entente sur les tiers pays sûrs, en vertu de laquelle les demandeurs d’asile doivent demander le statut de réfugié dans le premier des deux pays où ils entrent. Désormais, l’accord s’applique à toute la frontière commune, plutôt qu’aux seuls points d’entrée officiels – une situation qui avait conduit des milliers de personnes à traverser Roxham Road chaque mois pour s’assurer que leurs revendications seraient entendues au Canada.

Le président américain Joe Biden et le premier ministre canadien Justin Trudeau arrivent pour une conférence de presse le 24 mars à Ottawa. (Andrew Harnik/Associated Press)

En juin, la GRC à travers le pays a intercepté seulement 36 personnes entre les points frontaliers officiels, comparativement à 4 994 en janvier. Cependant, l’Agence des services frontaliers du Canada a traité 4 350 demandes en juin dans les aéroports — presque tous au Québec et en Ontario — comparativement à 1 370 en janvier et 1 360 en juin 2022.

Bien que la question ait peut-être disparu des projecteurs politiques depuis la fermeture du chemin Roxham, le chef d’un groupe qui aide les réfugiés à Montréal affirme que son organisation est plus occupée que jamais.

« Les chiffres que nous connaissons actuellement sont en fait plus élevés que ceux que nous avons eus en mars, janvier et février », a déclaré Abdulla Daoud, directrice générale de The Refugee Centre, basé à Montréal. Il a déclaré que son organisation recevait entre 100 et 150 personnes par jour à la recherche de services juridiques et d’autres aides pour leurs réclamations.

Daoud pense que l’augmentation du nombre de personnes dans les aéroports est due à « la situation mondiale actuelle » qui a entraîné ce que l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a appelé le plus grand nombre de personnes déplacées jamais enregistrées – quelque 110 millions.

« C’est notre réalité mondiale et c’est ainsi que le monde fonctionne aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Nous devons commencer à investir dans les infrastructures pour faire face aux chiffres que nous obtenons, car il n’y a pas de véritable moyen de dissuasion qui puisse être appliqué pour empêcher les individus d’entrer. »

Stéphanie Valois, coprésidente de l’Association québécoise des avocats spécialisés en droit de l’immigration, voit une autre raison à l’augmentation des arrivées à l’aéroport. Elle a déclaré que le gouvernement fédéral avait « massivement » augmenté ces derniers mois son traitement des visas de visiteur afin de remédier à un arriéré, ce qui a entraîné plus d’arrivées et donc plus de demandes.

Un panneau informant les gens que l’entrée au Canada par le chemin Roxham est illégal est affiché à la frontière canado-américaine à Hemmingford, au Québec, le 25 mars. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Selon elle, l’augmentation des arrivées à l’aéroport n’est pas liée à la fermeture de Roxham Road car « les demandeurs d’asile qui arrivent à l’aéroport viennent de différents endroits ». Elle a déclaré que les personnes qui entraient à Roxham Road provenaient généralement de pays où il était difficile d’obtenir un visa de visiteur, comme Haïti, la Turquie, la Colombie et le Venezuela. Ceux qui arrivent dans les aéroports arrivent avec des visas, souvent de pays africains ou d’Inde, a-t-elle déclaré.

Cependant, elle convient avec Daoud qu’à long terme, le nombre de demandeurs d’asile augmentera, à mesure que de plus en plus de personnes trouveront des moyens d’atteindre le Canada dans leur quête de sécurité.

La Presse canadienne a demandé à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada des informations sur les changements apportés à son traitement des visas, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

Daoud et Valois se disent tous deux inquiets pour les personnes qui ne peuvent plus utiliser le chemin Roxham pour se rendre au Canada. Valois a noté que la majorité des demandes d’asile au Canada sont finalement acceptées, ce qui prouve que « ce ne sont pas des gens qui viennent ici pour une vie meilleure », a-t-elle déclaré. « Ils viennent pour échapper à la persécution. »

Tous deux craignent également que ceux qui choisissent encore de faire le voyage se retrouvent dans des situations dangereuses et recourent de plus en plus à des passeurs pour les faire traverser la frontière.

Daoud dit que son organisation a déjà vu de plus en plus de personnes traverser la frontière et se cacher des autorités pendant deux semaines avant de porter plainte. Bien que l’Entente sur les tiers pays sûrs s’applique désormais aux personnes qui traversent entre les points d’entrée, elle ne s’applique pas à celles qui sont déjà dans le pays depuis au moins 14 jours.

« Nous avons eu des individus qui se cachent simplement dans des zones aléatoires, pas même dans des abris », a déclaré Daoud.

Bien qu’elle ne partage pas de données pour des raisons « logistiques », la GRC affirme qu’il y a eu une augmentation des passages frontaliers secrets dans les directions nord et sud depuis la mise en place du nouveau système.

« De l’autre côté de la frontière Québec-États-Unis, il n’y a pas un jour ou une nuit sans que la police interpelle certains migrants (qu’ils se dirigent vers le nord ou le sud) », a déclaré le sergent. Charles Poirier a écrit dans un courriel. « Pour cette raison, nous avons adapté nos patrouilles, et nous poursuivons maintenant des enquêtes sur certains réseaux de contrebande. »

Il a dit qu’un cas récent dans lequel une femme a accouché dans les bois près de Potton, au Québec, après que sa famille se soit retrouvée bloquée, met en évidence « la nouvelle réalité à laquelle nous sommes maintenant confrontés ».

L’agent de patrouille en chef Robert Garcia de United States Border Patrol a écrit cette semaine que des agents patrouillant dans un secteur de la frontière qui comprend le Vermont, le New Hampshire et l’est de New York ont ​​appréhendé plus de 5 400 sujets en un peu plus de 10 mois – plus qu’au cours des neuf dernières années combinées .