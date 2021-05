Des mois après avoir exclu la fuite de laboratoire comme origine de Covid-19, les agences de renseignement américaines disent que c’est l’un des deux «  scénarios probables  » – RT USA News

Après avoir précédemment déclaré que Covid-19 avait commencé naturellement, le centre d’échange d’informations des agences de renseignement américaines a déclaré que le virus s’était peut-être échappé d’un laboratoire – faisant écho à la théorie de l’ère Trump qui a été écrasée par les médias sociaux et grand public.

«La communauté du renseignement américaine ne sait pas exactement où, quand et comment le virus Covid-19 a été transmis au départ, mais a fusionné autour de deux scénarios probables: soit il a émergé naturellement d’un contact humain avec des animaux infectés, soit il s’agissait d’un accident de laboratoire». a déclaré jeudi une porte-parole du bureau du directeur du renseignement national (ODNI) dans un communiqué.

La déclaration est intervenue un jour après que le président Joe Biden a déclaré que deux factions de la communauté du renseignement avaient soutenu une théorie sur le début de la pandémie, tandis qu’une faction avait soutenu une deuxième théorie. Il a appelé les agences de renseignement à identifier une cause avec plus de certitude et à lui faire rapport dans les 90 jours.

Contrairement à Biden, la déclaration ODNI a précisé les deux théories spécifiquement. Les enquêteurs supposent qu’une fuite de laboratoire aurait été accidentelle. Le DNI n’a pas précisé pourquoi il avait exclu une fuite intentionnelle. Il a également pris soin de ne mentionner ni la Chine ni Wuhan, où la pandémie aurait commencé.

«La communauté du renseignement continue d’examiner toutes les preuves, de prendre en compte différents points de vue et de collecter et d’analyser de manière agressive de nouvelles informations pour identifier l’origine du virus». Dit ODNI.

Mais ODNI a revendiqué un point de vue différent l’année dernière, affirmant que les agences de renseignement américaines «Souscrivent au large consensus scientifique selon lequel le virus Covid-19 n’était ni artificiel ni génétiquement modifié.» La directrice du renseignement national, Avril Haines, a reconnu le mois dernier dans un témoignage au Sénat qu’un accident de laboratoire était une cause possible.

Biden mercredi a sonné un ton plus urgent sur la question de l’origine de Covid-19 – quelques heures à peine après que CNN ait annoncé qu’il avait torpillé une enquête du département d’État sur la théorie des fuites dans les laboratoires de Wuhan qui avait commencé l’automne dernier, lorsque Donald Trump était président. Avec plus de rapports faisant surface sur des scientifiques de Wuhan écœurés par des symptômes de type Covid, même des médias tels que le Washington Post, qui se moquait de la théorie du laboratoire l’année dernière, ont reconnu ces derniers jours qu’il était soudainement devenu « crédible. »

Le Sénat a voté à l’unanimité mercredi soir pour ordonner à l’ODNI de déclassifier tous les renseignements liés aux origines de Covid-19, y compris la possibilité qu’il fuit spécifiquement de l’Institut de virologie de Wuhan.





Trump a réagi mardi aux vents politiques changeants sur Covid-19, en disant: «Maintenant, tout le monde convient que j’avais raison quand j’ai très tôt appelé Wuhan comme étant la source du Covid-19, parfois appelé le virus de la Chine.

Après des mois à être effectivement un sujet marginal, sinon tabou, pour les Américains, la théorie du laboratoire est maintenant même considérée comme une conversation acceptable sur les médias sociaux. Facebook a déclaré mercredi qu’il ne censurerait plus les publications affirmant que Covid-19 était artificiel ou fabriqué.

Scoop: Facebook ne supprimera plus les publications affirmant que Covid-19 était d’origine humaine, car le support est monté pour les sondes sur les origines du virus et la théorie des fuites dans le laboratoire de Wuhan https://t.co/siVvfWDb2I tip @Techmeme – Cristiano Lima (@viaCristiano) 26 mai 2021

Alors que Biden a chargé les agences de renseignement de rédiger « des questions » pour la Chine sur les origines du virus, Pékin a déjà répondu à la suggestion que son laboratoire était responsable du début de la pandémie en l’appelant un « conspiration. »

Les États-Unis devraient réfléchir à leur propre rôle dans la pandémie et non « décharger » responsabilité sur la seule Chine, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian. Il a également contré la déclaration d’accident de Wuhan en faisant référence à une autre théorie, selon laquelle Covid aurait pu s’échapper du laboratoire de bio-défense phare de l’armée américaine dans le Maryland en 2019.





«La base de Fort Detrick est pleine de soupçons», Dit Zhao. « Il y a plus de 200 laboratoires biologiques aux États-Unis qui se répandent dans le monde. Combien de secrets y a-t-il? » Il a noté «Maladies respiratoires inexpliquées» à la base en juillet 2019 et a même suggéré que l’Organisation mondiale de la santé pourrait vouloir enquêter sur les incidents là-bas.

