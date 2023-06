Des mois après Amul contre Nandini, la guerre du lait se prépare entre le Kerala et le Karnataka

Une guerre du lait se prépare entre le Karnataka et le Kerala.

La fédération laitière du Kerala, dirigée par la gauche, a écrit à son homologue du Karnataka, l’exhortant à reconsidérer ses plans pour intensifier la vente de la marque locale Nandini au Kerala. Il a également sollicité l’intervention du National Dairy Development Board, dans le but de protéger sa marque maison Milma.

Nandini du Karnataka a ouvert plusieurs points de vente au Kerala, notamment à Malappuram et à Kochi, et a appris à explorer des plans d’expansion. Milma est légèrement moins cher au Kerala, Nandini coûtant quelques roupies de plus par litre.

KS Mani, président de la Kerala Co-operative Milk Marketing Federation, affirme que le plan d’expansion de Nandini au Kerala va à l’encontre des principes coopératifs. S’adressant à NDTV, M. Mani a déclaré qu’il avait écrit pour la première fois à la fédération laitière du Karnataka en décembre. Le corps laitier du Kerala a acheté du lait Nandini chaque fois qu’il y avait une pénurie à la maison. « J’ai écrit que ce n’est pas correct, contraire à l’éthique. Nous sommes l’un de vos plus gros clients, vous ne devriez pas nous rendre malheureux. Malheureusement, il n’y a eu aucune réponse ou action de leur part », a-t-il déclaré.

Par la suite, a-t-il dit, la fédération laitière du Kerala a publié des communiqués de presse invitant les demandes de franchise et informant de l’ouverture de plus de points de vente pour vendre Nandini.

La guerre du lait entre les deux États du sud, tous deux actuellement dirigés par des partis d’opposition, survient des mois après la dispute Amul contre Nandini à l’approche des élections du Karnataka.

La dispute avait été déclenchée par la déclaration du ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, selon laquelle le Gujarat et le Karnataka pouvaient travailler ensemble pour le bien-être des producteurs de lait du pays. Le Congrès, alors dans l’opposition, et Janata Dal (laïque) ont allégué un complot visant à achever la marque Nandini en poussant l’Amul basé au Gujarat dans le Karnataka. Lors des élections suivantes, le Congrès est arrivé au pouvoir avec une victoire écrasante.

« Lorsque la fédération du Karnataka s’oppose à l’entrée d’Amul, elle ne devrait pas faire la même chose dans d’autres États », a déclaré M. Mani, ajoutant que le président du conseil national des produits laitiers les avait assurés que cette question serait discutée.

Le chef de la fédération du Kerala a également déclaré que la vente de Milma n’avait cessé d’augmenter et que l’ouverture des points de vente de Nandini n’avait pas nui à leurs affaires. « Mais ce n’est pas une question de ventes. La question est de pratiques contraires à l’éthique. Nous travaillons tous pour le bien-être des agriculteurs. Que ce soit la fédération du Karnataka ou Amul ou Milma, nous travaillons tous sous les lois coopératives. Naturellement, nous devrons travailler dans le domaine de l’État respectif, au moins en termes de vente de lait liquide », a-t-il déclaré.

Une réponse du ministre coopératif du Karnataka et de son président de la fédération laitière est attendue.