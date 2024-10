Des Moines est retiré de la surveillance des orages violents alors que le système se déplace vers l’est

Certaines parties du sud de l’Iowa restent sous surveillance d’orages violents mercredi après-midi et soir. Le système de tempêtes de passage a produit des avertissements d’orages violents plus tôt dans le sud-ouest et le centre de l’Iowa mercredi après-midi.

Des Moines retiré de la surveillance des orages violents

Des Moines et les zones au sud et à l’est ont été retirées tôt de la surveillance des orages violents après que des tempêtes ont traversé la région mercredi après-midi.

Des menaces de temps violent subsistent à l’est et au sud de Des Moines jusqu’à 19 heures, les principales menaces étant les rafales de vent et la grêle, a indiqué le National Weather Service.

Les tempêtes qui passent ont déclenché un bref avertissement de tornade pour une tornade indiquée par radar dans le comté de Marion.

Les éclairs et les rafales de vent devraient persister dans l’Iowa

Les tempêtes les plus fortes dans l’Iowa ont été localisées près d’Osceola mercredi à 15h30. Aucune tempête n’a été à des niveaux violents, mais le National Weather Service a averti que des éclairs, des rafales de vent et de petites grêles seraient toujours possibles alors que le système se poursuivait à travers l’État.

Que montre le radar météorologique de Des Moines ?

Suivez l’arrivée de la pluie et des tempêtes avec la dernière boucle radar du National Weather Service

L’avertissement d’orages violents expire pour le métro de Des Moines

Un avertissement d’orages violents pour la région métropolitaine de Des Moines a expiré à 14h30.

L’avertissement, qui couvrait certaines parties des comtés de Dallas, Madison, Polk et Warren, présentait un risque de rafales de vent de 60 mph et de grêle d’un quart de taille.

Veille d’orages violents en place jusqu’à 19 heures mercredi

Le service météorologique national a émis une veille d’orages violents pour environ deux douzaines de comtés jusqu’à 19 heures mercredi. Cela comprend les comtés de Dallas, Polk et Warren dans la région de Des Moines. Le comté de Story n’est pas inclus.

Les villes de la zone métropolitaine ont reporté leurs célébrations de la Nuit des mendiants en s’attendant à des intempéries. La plupart des activités de fête auront désormais lieu jeudi.

Quelles sont les menaces météorologiques extrêmes dans l’Iowa aujourd’hui ?

On s’attend à ce que les tempêtes se déplacent dans un état capable de produire des rafales de vent allant jusqu’à 80 mph, de grosses grêles isolées et des tornades.

Le service météorologique a averti plus tôt dans la journée que les tempêtes se déplaceraient rapidement et que les habitants de l’Iowa auraient moins de temps que d’habitude pour trouver un abri. Les tornades pourraient être difficiles à voir car les tempêtes se développent plus tard dans la soirée.

Des inondations urbaines sont également possibles avec des poches de 1 à 3 pouces de pluie possibles.